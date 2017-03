Nový jízdní řád potěšil, lidé na nádraží dojedou

Prozatím poslední verze jízdního řádu pro Malín, která bude již od pondělí platit, je známá. Spoje odvezou Malínské i na vlakové nádraží.

Autobus. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Nový jízdní řád zajišťuje dopravu z Malína přes Kaňk na hlavní vlakové nádraží v pravidelných intervalech. Na nádraží budou moci následně lidé přestoupit na autobusový spoj do města.

Dopravní společnost Arriva ale není schopna od už pondělí zajistit všechny spoje. Obstará tak prozatím 10 spojů, které byly zveřejněny již od 1. března. „Zbytek spojů obstará do konce března soukromý dopravce,“ uvedl místostarosta Kutné Hory Josef Viktora. Soukromý dopravce ale bude jezdit stejnou trasou a se stejným typem autobusu, který do Malína doteď zajížděl. „Pokud by se do autobusu lidé nevešli, dopravce má ještě autobus pro 30 lidí,“ podotkl místostarosta Kutné Hory Josef Viktora.

Vyřešili i nesnáz s vylepením jízdního řádu

Jedna nesnáz se přece jen v tuto chvíli objevuje. Soukromý dopravce nemůže mít jízdní řád vylepen na informační tabuli Arrivy. Jízdní řád se proto vylepí v malínském obchodu, aby ho měli lidé na očích a dostupný bude i na internetu.

První linka bude z Malína vyjíždět již před pátou hodinou ranní. Ta poslední pojede do Malína kolem 22. hodiny. „O víkendech pojede celkem šest spojů, a to tři do města a tři z města. Spoj pojede z Malína do nemocnice a zpět,“ dodal Viktora.

Přes počáteční rozpačité reakce na první verzi jízdního řádu jsou nyní Malínští o poznání spokojenější. „Původních deset spojů za den bylo nedostačujících. Toto se mi zdá dost dobré, včetně toho, že pojedou i nějaké spoje o víkendu,“ uvedla jedna z místních obyvatelek, která nevlastní automobil a je tak na autobusech nyní závislá.

Podle místostarosty nyní nastane jakési „zkušební období“. „Spoje se doladí za provozu. Ty, o které bude velký zájem, mohou být po domluvě posíleny,“ dodal Viktora.