Nový kruhový objezd vzniká v Ortenově ulici

Kutná Hora - Nový kruhový objezd začal vznikat na křižovatce ulic Ortenova a Opletalova u vjezdu na parkoviště obchodního domu Kaufland. Zhotovitel, který v lokalitě staví nové obchodní centrum, tak dostál stanovené podmínce ze strany města.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Jan Karásek

Už dříve totiž místostarosta Kutné Hory Josef Viktora Deníku sdělil, že nové retail centrum bez kruhové křižovatky vzniknout nemůže. Řidiči tak do konce července musejí v místě počítat s dopravními komplikacemi a částečnou uzavírkou obou ulic. „Pracovat se bude postupně ve třech etapách, dané úseky ale budou vždycky alespoň částečně průjezdné. Někde bude doprava řízena semafory,“ uvedl šéf Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Kutná Hora Jaromír Ďoubal. V době stavby kruhového objezdu zároveň budou nedávno vybudované závory u vjezdu do parkoviště obchodního domu Kaufland mimo provoz, tedy zvednuté.

Stavba retail centra v Ortenově ulici byla zahájena na jaře a dokončena by měla být v říjnu 2017 tohoto roku. Retail park má být ve stejném stylu jako je ten v Čáslavi. Jeho součástí by měl být velký obchod s obuví, oděvy i elektrem. Přestože v Kutné Hoře podobný subjekt dosud chyběl, má jeho stavba své zastánce i odpůrce. Jedni budování komplexu vnímají jako pozitivní s tím, že na nákupy nebudou muset odjíždět do Prahy či jiných okresních měst, druzí jej naopak berou jako nezdravou konkurenci pro místní obchodníky.