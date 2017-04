Nový terminál by měl vzniknout u zastávky vlakového nádraží

Kutná Hora - Nový terminál autobusového nádraží v Kutné Hoře by měl být v budoucnu vybudovaný v prostoru mezi vlakovou stanicí Kutná Hora město a bývalou drážní budovou. Jedná se o pozemky, které jsou v současné době nevyužívané.

Vlakové nádraží v Kutné HořeFoto: Deník/Irena Blahníková

Autobusové nádraží by mělo být umístěno přibližně na ploše 3.000 m². Aktuálně se autobusové nádraží rozkládá přibližně na 9.000 m². Město by tak díky terminálu ušetřilo velkou plochu, kterou by v budoucnu využilo k jiným, zatím neznámým, účelům. Nový terminál poslouží zejména k příjezdu a odjezdu autobusů. Nyní totiž řidiči autobusů využívají nádraží i na čekání a některé autobusy ve všední dny zde stojí i několik hodin.

Obrovskou výhodou by byla lokalita nového nádraží, které je v blízkosti vlakové zastávky. „Jednalo by se o otevřenou a důstojnou plochu města,“ řekl Martin Kremla.

Jedním z důležitých bodů je, aby bylo nové nádraží pro přijíždějící a odjíždějící cestující co nejpřehlednější a nejvzdušnější. Proto by měly autobusy na jedné straně odjíždět a z druhé strany pak přijíždět.

Důležitým bodem bude také odstavné parkoviště, které k nádraží neodmyslitelně patří. V této lokalitě se počítá u bývalé drážní budovy s vybudováním celkem 58 míst ke stání. V budově bude nezbytné zázemí a kanceláře. V prvním patře budovy by měly být v budoucnu další služby pro cestující, jako například úschovna a půjčovna kol, kavárna, komunitní prostor s vlastní zahradou nebo informační kancelář pro návštěvníky Kutné Hory.

V řešení je také umístění „umění“ do prostoru nového terminálu. Ten by tím mohl získat přidanou hodnotu. V jednání jsou například permoníci, kteří jsou typičtí pro Kutnou Horu, nebo zápasníci, kteří by byli do prostoru zakomponovaní.

Protože se jedná o velkou změnu, bude se konat ještě prezentace dopravního terminálu pro veřejnost. „Jedná se o velkou změnu, chceme slyšet názory lidí,“ řekl starosta Kutné Hory Martin Starý. Celková cena se pohybuje kolem 50 milionů korun bez DPH. Kutnohorská radnice bude ale usilovat o dotaci.