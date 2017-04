O cyklopůjčovny Českých drah je stále větší zájem

Kutnohorsko - Oblíbené cyklopůjčovny Českých drah se znovu po zimní přestávce otevřely pro veřejnost. Lidem jsou na vybraných stanicích k zapůjčení jak kvalitní krosová kola, horská kola, tak v některých stanicích dokonce i elektrokola a koloběžky.

Zájem o tuto službu Českých drah roste každým rokem. „V Praze a okolí loni využilo tuto službu celkem 1 503 zákazníků, což je zhruba o šest set více než v roce 2015,“ řekl Petr Pošta z tiskového oddělení Českých drah. Hojně využívanou byla i nedaleká stanice v Kolíně, kde se uskutečnilo v loňském roce celkem 93 výpůjček.

Cyklopůjčovny fungují také na zastávkách Kutná Hora město i Kolín denně, a to včetně víkendů. Lidé si mohou naplánovat svoji cyklotrasu, která jim vyhovuje. Následně si mohou vybrat trať s bezplatnou přepravou vypůjčeného kola. Dopravce České dráhy umožňuje přepravu kol ve všech regionálních vlacích na území středních Čech a Prahy. U nás v regionu se jedná bezplatný převoz ve spojích z Prahy do Kolína, z Kolína do Čáslavi nebo z Kutné Hory hlavního nádraží až do Zruče nad Sázavou.

V Čáslavi a Kutné Hoře si lze také bezplatně možné vypůjčené kolo uschovat. Půjčovné za jednodenní nájemné kola pro dospělého činí u Českých drah celkem 150 korun, zlevněné nájemné, které mohou využít držitele In karty, nebo jízdenek Eurail a Interrail vyjde na 110 korun na jeden den. Dětské kolo je možné vypůjčit za 130 korun na jeden den. Zlevněné nájemné na dětské kolo činí 90 korun.

Lze si pronajmout i elektrokolo, které vyjde na jeden den na 350 korun či na 300 korun opět pro držetele In karty či jízdenek Eurail a Interrail. V půjčovně si lze vypůjčit i přilbu za 25 korun nebo dětskou autosedačku za 60 korun.

Na Benešovsku si nemohou zájemci půjčit jízdní kola v rámci služeb Českých drah. České dráhy na území okresu nabízejí jen přepravu kol ve vlacích za poplatek. Vedení drah ale nevylučuje, že do budoucna na Benešovsku vzniknou cyklopůjčovny na vlakových stanicích. „Stanice s půjčovnami jsme vybírali jednak na základě turistického potenciálu jednotlivých lokalit s přihlédnutím k síti cyklotras v okolí, ale také podle technických možností v jednotlivých stanicích,“ upřesnil Pošta.

K zajištění služby je potřeba vybrat ve stanici vhodný prostor k umístění kol, ale i zaměstnance, kteří se budou starat o chod půjčovny. Pobočka musí mít zároveň vhodnou otevírací dobu, a to minimálně do 17 či 18 hodin, aby nebyli cyklisté limitováni krátkou otevírací dobou. „Na Benešovsku se o půjčovnách uvažovalo. Vzhledem ke zmiňovaným faktorům jsme zatím v této lokalitě nevybrali funkční model,“ dodal.

U Českých drah si je možné vypůjčit kola celkem v 68 půjčovnách a v dalších 28 stanicích po předchozí objednávce. Vloni si po celé republice vypůjčilo kola celkem osm tisíc zákazníků. „Meziročně vzrostl počet výpůjček o dva a půl tisíce,“ dodal Petr Pošta z Českých drah.

Cyklopůjčovny mají své příznivce

Andrea Nováčková cyklopůjčovnu Českých drah využila již několikrát v loňském roce. Nejčastěji vyráží na výlet s kolem vypůjčeným z pražské stanice Českých drah Praha-Smíchov. „Odmala jsem byla nadšená z cyklotras. Bohužel nemám dostatek finančních prostředků, abych investovala do kvalitního horského kola,“ řekla v úvodu. To je právě ten hlavní důvod, proč využívá cyklopůjčovnu Českých drah. Nejraději má v posledních letech cyklotrasu s názvem Kolínská rovina z rozhledny Vysoká, která sčítá přibližně 60 kilometrů. „Pravidelně vyrážím z kolínské vlakové zastávky. Má cesta vede dále do obcí Radovesnice, Křechoř nebo Mančice,“ řekla. Přes Horní Chvatliny a obec Sobočice se dále Andrea Nováčková dostane do obce Hatě, kde si většinou udělá malou přestávku a pauzu na pití.

Z obce Červený Hrádek se dále dostává do obce Solopysky, která je na Kutnohorsku. Přes Dobřeň se dostane k rozhledně Vysoká, která je u Suchdola. „Tuto část cyklotrasy mám snad nejraději,“ dodala. Při zpáteční cestě cyklotrasy projede ještě obcí Polepy. Následně se dostává opět do Kolína a svou trasu končí na kolínské zastávce. Cena za půjčení kola je podle ní velmi příznivá. „Jsem držitelkou In karty, takže si kolo půjčuji za 110 korun na jeden den,“ dodala. Podle ní je také velmi výhodně, že se dá půjčit kromě helmy na kolo také například dětská autosedačka. „Moje kamarádka má malou dceru a půjčení dětské autosedačky již využily,“ uvedla na závěr.