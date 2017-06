O sport je mezi mladými stále zájem, vede fotbal

Bývalý předseda vlády a někdejší šéf ČSSD Jiří Paroubek podle volebního lídra sociální demokracie Lubomíra Zaorálka znovu do strany přijat nebude. Ani podle premiéra Bohuslava Sobotky by ČSSD neměla přijímat lidi, kteří na ni opakovaně útočili. Uvedli to v dnešních diskusních televizních pořadech. Paroubek dnes ČTK řekl, že být na jejich místě, tak se snaží každou ruku, která se jim nabízí k pomoci, využít.