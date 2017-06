Obávaný přechod dostane o prázdninách semafor

Čáslav - Přechod pro chodce na nejfrekventovanější komunikaci mezi ulicemi Masarykova a Jeníkovská je dlouho středem pozornosti lidí v Čáslavi. Mnozí volají po jeho větším zabezpečení. Důvod je prostý.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„V tomto místě chodí spousta dětí v ranních i odpoledních hodinách do školy, taktéž do základní umělecké školy i domu dětí a mládeže,“ řekl starosta Jaromír Strnad. Obývaný přechod by se měl proto velice brzy změnit. Čáslavští rozhodli, že na této komunikaci bude vybudován semafor. Ten bude již od nového školního roku chránit bezpečnost žáků a studentů.

Cena nového semaforu se vyšplhá na necelých 600 tisíc korun. S jeho instalací se začne ještě v červnu a hotovo by mělo být v době prázdnin. Obsluha světelné signalizace bude stejná jako v ulici Masarykova před gymnáziem. Chodci stisknou tlačítko a několik sekund počkají, než jim „skočí“ na semaforu zelená. Poté budou moci bezpečně přejít. Po zkušebním provozu se následně Čáslavští rozhodnou, jak bude semafor nastaven. Ten u gymnázia je totiž v provozu pouze ve všední dny. O víkendu nebo v době prázdnin pak tento úsek semaforem řízen není.

Lidem z Čáslavi nový semafor zcela jistě udělá radost. „Moje dcera pravidelně navštěvuje v Čáslavi základní uměleckou školu. Této komunikace se doslova děsím. Je zde velký provoz a mnohdy zde čekám i několik minut, až mi nějaké auto zastaví,“ řekla Martina Nováčková. Ta bude klidnější, až bude semafor na tomto místě fungovat. „Zdá se mi to jako dobré řešení. Nyní dceru do hudebky vodím. Poté ji možná začnu pouštět samotnou,“ dodala.

Stejného názoru je i Václav Veverka. „Myslím si, že v této lokalitě je semafor potřeba. Provoz je tu velký. Věřím, že se díky tomu přestanou bát rodiče, jejichž děti zde nyní prochází,“ poznamenal Čáslavan.

V Kutné Hoře v současné době dochází k mnoha pracím na silnicích. Po jejich skončení, ale nepřibude žádný semafor. „Myslím si, že jsou semafory umístěné tam, kde jsou potřeba,“ řekl kutnohorský starosta Martin Starý. Před dvěma lety došlo k modernizaci semaforu na křižovatce U Podlipných. Jednalo se o jeden z nejstarších semaforů v republice. Další semafor se nachází blízko kruhového objezdu U Krupičků nebo na Masarykově ulici.