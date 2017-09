Obhájí Zuzana Moravčíková post místostarostky? Dnešek rozhodne

Kutná Hora - O tom, že to na kutnohorské radnici poslední dobou pěkně vře, není vůbec pochyb. Proti sobě ale tradičně nestojí jen opozice s koalicí, „neposlušní“ začínají být právě i někteří z koaličních zastupitelů. Všichni společně ale teď mají na stole návrh na odvolání místostarostky Zuzany Moravčíkové. Rozhodovat o něm budou dnes na svém veřejném v Rytířském sále Vlašského dvora.

Zuzana Moravčíková Foto: Archiv Deníku

Pokud se tento bod skutečně dostane na program jednání, bude hlasování podle všeho dost těsné. Alespoň tak to vypadá z dosavadních vyjádření zastupitelů napříč opozicí a koalicí, kteří se do jednoho vyjadřují takříkajíc v „rukavičkách“. Návrh na odvolání podal opoziční zastupitel Karel Koubský ml.

Jako hlavní důvod svého kroku uvedl mimo jiné neplnění závazků vyplývajících z programového prohlášení rady, neplnění úkolů daných zastupitelstvem a popírání základních principů při zadávání veřejných zakázek. Jedna konkrétní se týkala veřejné zakázky pro projekt "Vybudování infrastruktury pro výuku na základních školách v Kutné Hoře“. Problém, který podle Koubského ml. dosud nebyl vyřešen, nastal v tom, že byly poptány tři firmy na vypracování studie proveditelnosti k výše uvedenému projektu. Firmy spolu však prokazatelně byly propojené a to jak vlastníkem, tak osobou, která zpracovávala účetnictví. Rada města přesto vítězi přímo bez výběrového řízení zakázku zadala.

Podle Koubského ml. místostarostka Zuzana Moravčíková dosud dostatečně neodpověděla na otázku, kdo rozhodl o tom, že zadavatel vyzve v uzavřené výzvě k podání nabídky právě tyto tři dodavatele. Ta už naopak zastupitele seznámila jak s vyjádřením Centra pro regionální rozvoj (CRR), ze kterého vychází dotační výzva pro výše zmíněný projekt, tak s příslušným právním rozborem, ve kterém je uvedeno, že formálně byla pravidla dotačního titulu dodržena. Zda to bylo vysvětlení dostatečné, ukáže pravděpodobně dnešek. Ten zřejmě rozhodne nejen o odvolání či neodvolání Zuzany Moravčíkové, ale také o osudu celé koalice.



Karel Koubský starší

Ještě jsem neměl čas danou věc prostudovat. Před hlasováním to určitě prostuduji. Ačkoliv to podává můj syn, nejsem zatím dostatečně informovaný. Včera jsme kvůli tomu měli ještě schůzku, protože jsou tam ještě grafy. Jsou tam ale určité pochybnosti.

Zdeněk Hadrovský

Myslím si, že kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. Místostarostka Zuzana Moravčíková to vysvětlila a myslím si, že důvod k jejímu odvolání není. Podle mě je to zkouška od opozice, jak je na tom koalice. Podle mě je to ale výstřel do tmy a lidé by se měli k sobě chovat lépe.

Běla Hejná

Dnes se o tomto bodu bude jednat pouze za předpokladu, že bude změněn program zasedání kutnohorského zastupitelstva. Doufám, že koalice vydrží a místostarostka Zuzana Moravčíková vysvětlí to, za co je tolik kritizovaná. Byla bych velmi ráda, aby koalice pokračovala a nerozpadla se. Doufám, že se místostarostka Zuzana Moravčíková obhájí.

Dana Vepřková

Podle mě vysvětlila místostarostka Zuzana Moravčíková hodně věcí, ale pozdě. Týká se to například projektu do škol, chybějících míst v mateřských školách. Zuzana Moravčíková začala konat pět minut po dvanácté. Nedokáže dopředu odhadnout, jak to dopadne. Jak říkám, podle mě začala konat, ale pozdě.

Martin Morávek

Před zasedáním zastupitelstva jsme měli ještě koaliční schůzi. Podle mě vysvětlila Zuzana Moravčíková řadu věci, ale pozdě. Mohla říci některé věci dříve a mohlo to být vše jiné.

Ladislava Krčmářová

Uvidíme, jak to dopadne. Dopředu se k tomu nechci vyjadřovat.

Josef Viktora, místostarosta Kutné Hory

To je tak trochu věštění z křišťálové koule. Je nás 27 zastupitelů a těžko říct, kdo jak bude hlasovat, pokud se tedy bod skutečně dostane na program jednání. Koaličních zastupitelů je 14, pokud bychom byli jednotní, návrh projít nemůže. A jednotní bychom být měli, protože před sebou máme ještě spoustu úkolů.

Zuzana Moravčíková už podobný "boj" sváděla před rokem a půl. V březnu roku 2016 návrh na její odvolání podala skupina deseti opozičních zastupitelů. Jedním z důvodů byl souběh dvou zaměstnání Zuzany Moravčíkové, která v té době byla nejen kutnohorskou místostarostkou, ale i náměstkyní hejtmana pro veřejné zakázky a investice. Vyčítán jí byl ale i postup při odkupu kulturního domu Lorec.