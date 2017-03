Oblastní charita Kutná Hora byla nominována do prestižní soutěže Stejná šance

Oblastní charita Kutná Hora byla veřejností nominována do prestižní soutěže Stejná šance. Soutěž Stejná šance - Zaměstnavatel roku 2016 - je zaměřena na zaměstnavatele, kteří dávají lidem s postižením na pracovním trhu stejnou šanci.

Oblastní charita Kutná Hora byla veřejností nominována do prestižní soutěže Stejná šance.Foto: Markéta Machanová

Ve Středočeském kraji bylo nominováno 30 firem – zaměstnavatelů, z kterých odborná komise vybrala vítěze. Ve Středočeském kraji soutěž pořádala organizace Rytmus Střední Čechy. Slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění zaměstnavatelů proběhlo 21. února 2017 v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje. Záštitu nad soutěží převzala ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Oblastní charita Kutná Hora se umístila na krásném 5. místě. Na prvním místě se umístila Nemocnice Benešov, které ovšem OCH KH nemůže v počtu zaměstnanců konkurovat.

V roce 2016 zaměstnávala Oblastní charita Kutná Hora cca 65 zaměstnanců, z toho 9 osob se zdravotním postižením.

Kromě toho pomáhá Oblastní charita Kutná Hora lidem s postižením i jinak. Středisko A+D sídlící v Tylově a v Puškinské ul. v Kutné Hoře nabízí své služby právě osobám se zdravotním postižením, lidem s duševním onemocněním a seniorům. Středisko poskytuje služby sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením od roku 2005. Pomáháme uživatelům služeb rozvíjet a upevňovat jejich schopnosti, podporujeme je v tom, aby se stali maximálně samostatnými a soběstačnými, a aby se co nejvíce začlenili do společnosti. Protože se jedná o osoby, které jsou vzhledem ke svému handicapu obtížně umístitelní na otevřeném trhu práce, snaží se Oblastní charita dávat šanci i jim a to formou dohod o provedení práce. V roce 2016 tak středisko umožnilo „pracovat" 7 uživatelům služeb.

Čtěte také: FOTO: Jubilejní ples prožili ve Zruči nad Sázavou

Markéta Machanová, Dis., vedoucí střediska A+D, sociální pracovnice