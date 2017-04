Oblastní charita Kutná Hora dostane z rozpočtu méně peněz

Praha - Praha 10. dubna 2017 – Přestože Češi začali manželské smlouvy (lidově nesprávně označované jako „předmanželské") masivněji využívat až poměrně nedávno, v loňském roce už takovou smlouvu měla zhruba každá pátá novomanželská dvojice (18,73 %, meziroční nárůst o 0,64 %). Smlouvy lze podepisovat také až během manželství a i tuto možnost Češi využívají. Celých 22 % lidí do 29 let chce takovou smlouvu do budoucna uzavřít.