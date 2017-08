Obnovu Vlašského dvora provází zpřísněný režim

Kutná Hora /FOTOGALERIE/ – Četné připomínky provázely v červnu jednání zastupitelů o realizaci projektu rekonstrukce Vlašského dvora. Někteří zastupitelé ze strany opozice i vznesli pochybnosti o transparentnosti výběrových řízení. Proto radnice tento týden uspořádala veřejnou prezentaci o doposud učiněných kroků v tomto projektu. Ta však příliš velkou odezvu neměla.

Revitalizace by se měla dotknout celé památky. Týkala by se oprav elektrorozvodů, vytvoření bezbariérových prvků i zřízení nových expozic. Programová manažerka projektu Aneta Nedvědová zdůraznila, že oprava je nutná. „Za dvanáct let dala radnice do budovy 21 milionů korun. To pouze do technického zhodnocení budovy, základní údržby a regenerace,“ řekla.

Největšími strašáky jsou prý netěsnící okna, nezateplená půda či zastaralá elektroinstalace. V havarijním stavu jsou opěrné hradní zdi, chybí místo pro archiv i zabezpečení budovy a parku. Revitalizace by spolkla asi 120 milionů korun, z toho 89 milionů ale může pokrýt získaná dotace. Město by muselo řešit zbylých 31 milionů. Ty by chtělo vedení radnice uvolnit z investičního úvěru. Zastupitelé tento krok ale nepodpořili. Radnice se je pokusí znovu přesvědčit na zasedání v září. Potřeba bude dvoutřetinová shoda zastupitelů a lze jen těžko říct, zda se ji podaří získat. Mnozí zastupitelé mají totiž k projektu výhrady a mají pochybnosti i o postupech radnice v něm.

Tomáš Pápol, finanční manažer projektu, ale řekl, že vše je kontrolováno. „Projekt je pod zpřísněným drobnohledem. Každý krok, každý faktura je pečlivě kontrolována. Proto je také nemožné zvládnout projekt za rok. Vše se vícekrát kontroluje,“ uvedl. Stavební práce by měly být hotové v roce 2018, poté by se mělo přistoupit na tvorbu expozic. Vše by pak mělo být dokončené v roce 2020.

NEMĚLI ČAS

Byť prezentaci město uspořádalo hlavně kvůli zastupitelům, kromě starosty a místostarostů přišli pouze tři. Mezi nimi byl i Martin Hlavatý. Ten se již při hlasování o přijetí dotace hlasování zdržel. „Obsahově nemám s projektem problém. Pokud si ale na jednu stranu položím 100 milionů na Vlašský dvůr a na druhou zničené silnice a osvětlení, tak v tom přínos pro občana nevidím. Mrzí mě to, protože silnice se budou dále zhoršovat,“ řekl. Starosta Martin Starý ale zdůraznil, že v případě města se jedná o 30 milionů. „Na opravu komunikací bohužel dotace nejsou,“ dodal.

A proč se další zastupitelé nezúčastnili? Většinou kvůli vytíženosti. Z časových důvodů nepřišel například Zdeněk Hadrovský. „S revitalizací ale souhlasím a návrh opět podpořím,“ řekl. Karel Koubský mladší rovněž nedorazil. „Práce měla přednost,“ uvedl. Z osobních důvodů se nezúčastnil ani Josef Kraus. „Projekt ale budu dál podporovat“ řekl.

Jiří Kukla byl na dovolené. Čas neměl ani Tomáš Pilc, ani zbylí zastupitelé. „Dali jsme to všem vědět s dostatečným předstihem. Prezentace už je naplánovaná šest týdnů,“ reagoval starosta Kutné Hory.

O osudu Vlašského dvora by se mělo rozhodnout 2. září od 16 hodin.