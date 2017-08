OBRAZEM: Arway, Ikaros a Crossway soutěžili v hopu

Praha, Kostelec nad Černými lesy - Arway, Ikaros, Crossway… to jsou králičí závodníci z chovatelské stanice Z pekla štěstí v Kostelci nad Černými lesy. Jejich majitelka Iveta Kulhánková se s nimi v sobotu zúčastnila závodů v králičím hopu v pražských Horních Počernicích.

Foto: Richard Karban

Závod 3. počernický skok popsala jeho organizátorka Petra Molkupová: „Králičí hop je týmový sport, kdy tým tvoří člověk a králík na vodítku. Králík skáče přes překážky. Závod se skládá ze čtyř disciplín: rovinná dráha, parkur, skok do výšky a skok do dálky. Závodníci jsou rozděleni do čtyř výkonnostních kategorií.“

A jak vypadá výcvik závodního králíka? „Výcviku se věnuji podle volného času, ale minimum je jednou týdně. Závodit může králík od pěti měsíců a skoky do výšky a dálky od deseti. Výcvik je individuální. Někteří jedinci jsou schopni závodit po jednom měsíci, jiným to trvá déle,“ odpověděla Iveta Kulhánková.

Richard Karban