OBRAZEM: Mladí hasiči předvedli svou obratnost na překážkové dráze

Čáslav - Čtveřice letounů JAS-39 Gripen odlétla ve středu 27. září odlétla v 9 hodin na záložní letiště v Pardubicích. Piloti nejprve realizovali cvičený let a krátce po desáté hodině přistáli na pardubickém letišti, odkud budou do 3. října plnit úkoly ochrany vzdušného prostoru České republiky v rámci Integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO (NATO Integrated Air and Missile Defence System).