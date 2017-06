OBRAZEM: Na pohádkové putování v Červených Janovicích dohlíželi dravci

AKTUALIZOVÁNO 9

Čáslav /FOTOGALERIE/ - Hrůzyplný nález. Tak by se dali ohodnotit dva mrtví kapitální sumci na skládce komunálního odpadu v Čáslavi. Navíc s největší pravděpodobností pocházejí z rybníka Pohan, který obhodpodařuje známý rybář Jakub Vágner. Ten odmítá, že by ryby usmrtil a vyhodil do kontejneru.