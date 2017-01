OBRAZEM: Senioři si poprvé zacvičili v Koukolově vile

Kolín - Vyhřátá kabina kamionu. Silnice před sebou, zasněžená krajina okraje města kolem. A najednou se ozve rána. Co to mohlo být? Po čelním skle se hned rozeběhne pavučina. Něco zasáhlo sklo a pořádně tvrdého. To není začátek akčního filmu, který zachycuje záškodnické boje. To je bohužel realita.