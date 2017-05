OBRAZEM: U Nového rybníka ve Zbraslavicích se konaly rybářské závody

Zbraslavice - Rozpouštějící se ranní mlha přivítala rybáře u Nového rybníka.

Předseda místního rybářského spolku Jaroslav Zich sdělil Deníku: „Pořádáme dvoje závody ročně. V květnu na Novém rybníku pro dospělé a začátkem července pro děti na rybníku Pavlovka. Hodnotí se součet délky ulovený ryb bez ohledu na druh. Co centimetr to bod. Dnes přijelo 31 rybářů, to je více než loni. V našem spolku je 36 členů a jsme fajn parta. Máme pronajmuté 4 rybníky Nový, Rápošov, Pavlovku a Skalici."

Autor: Tomsta