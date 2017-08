OBRAZEM: Na Veteran Rallye přijelo přes 30 unikátních vozů

Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - Více než tři desítky nablýskaných krasavců se v sobotu sjelo do Kutné Hory na devátý ročník Veteran Rallye spojené se Srpnovým hodováním.

Krásné vozy nejprve poměřily síly koní pod svými kapotami a zručnost svých posádek v dobových kostýmech v závodě do vrchu Kaňk, následovalo jejich obdivování na Palackého náměstí a pak spanilá jízda. Při ní si krásy starých vozů, z nichž jednomu bylo letos rovných sto let, mohli užít lidé v Miskovicích, Suchdole, Bečvárech, Horních Chvatlinách, Toušicích a Kouřimi, při zpáteční cestě pak krasavci projížděli přes Ždánice, Lhotky, Radlice, Horní Kruty, Dolní Kruty, Přestavlky, Březinku, Staňkovice, Uhlířské Janovice, Mančice, Onomyšl, Košice, Polánku, Malešov a Poličany. Zdolali tak nejprve 26 a poté dokonce 45 kilometrů.

Mezi automobily, které se na Veteran Rallye sjely, najdete opravdové unikáty. Třeba Petr Humhal přijel s Pragou Alfa vyrobenou v roce 1928. Auto s 27 koňmi pod kapotou má motor, který je první šestiválec vyráběný firmou Praga. Auto je vybavené posilovačem brzd a disponuje i takovými vymoženostmi, jako je automatické vracení ukazatele směru.

Rolls-Royce 2025 z roku 1932 přivezl pravidelný účastník kutnohorských závodů Jan Hron. Tento krasavec dokáže vyvinou maximální rychlost neuvěřitelných 122 km/hod. Prvním majitelem tohoto vozu byl konstruktér strojů na výrobu margarínu.

Další pravidelný účastník Otto Horníček přijel s automobilem Ford A z roku 1930. Toto vozidlo vyrobené v Kanadě pro belgický trh, po renovaci dovezené z Belgie v roce 2011, umí prý jet až 100 km/hod. Tento model navazoval na legendu automobilového průmyslu, tzv. Plechovou Lízínku. I tu bylo a bude možné vidět - František Znamenáček přivezl Lízu, tedy Ford T z roku 1914.

Miroslav Jursík dorazil s limuzínou Walter Junior z roku 1934. Toto auto přijelo po vlastní ose až z Českých Budějovic. Trasu 80 kilometrů urazilo za 5,5 hodiny.

Se stejným vozem, ale z roku 1935, přijel do Kutné Hory závodit Marek Novotný. Těchto vozů se čtyřválcovým motorem se vyrobilo pouhých 10 kusů, dochovaly se pravděpodobně jen tři a jen tento s originálním motorem.

Karel Pečke předvedl velkému počtu návštěvníků Aero 662 z roku 1931 s 18 koňmi pod kapotou. Tento vůz byl kdysi majetkem učitele, novináře, spisovatele a skauta Františka Alexandra Elstnera.

Na start se postavil i Zdeněk Češpiva, který vyrazil s celou rodinou, 25 koňmi pod kapotou a maximální rychlostí svého plechového miláčka, kterého má už 17 let, 40 km/hod. Chlapská síla je prý při řízení tohoto vozu na místě, s volantem se otáčí velmi ztuha.

Ředitelka závodu Mariana Pohlová na startu odmávla i závodníka Zdeňka Lipše s vozidlem z roku 1925, které se kdysi používalo k pašování alkoholu. Dnes už ale podle Zdeňka Lipše žádný alkohol v autě nenajdete.

Kamil Podhola vyrazil s vozidlem Aero 500 Roadster z roku 1931, které má vodou chlazený jednoválcový motor.

Big D35 touring, americké vozidlo z roku 1917, se vydalo na závod pod taktovkou Jiřího Chalupy. A to se ví, že krásnou kulatou stovku svých letošních narozenin má jak se patří vyobrazenou na kapotě. Čtyřválcový benzinový motor s otevřeným rozvodem vydá 70 km/ hod. Prodejní cena tohoto vozu před sto lety byla 675 dolarů.

Václav Průcha se na trať závodu a spanilou jízdu vydal s Pragou Alfa Cabrio. „Je to šestiválec, takže má dobrou rychlost, auto je pohyblivé,“ popsal. Na kutnohorských závodech je podle svých slov posedmé a hodnotí je jako docela lehké. „Znám těžší, hlavně delší závody,“ smál se.

Že si to v závodech nerozdali jen řidiči, o tom svědčí účast Petry Navrátilové, která jela s Aero 662 z roku 1933. Jak prozradila, její červené dvoumístné vozítko má v kufru nouzové sedadlo, které může využít třeba tchyně.

I francouzský milovník veteránů Jean Claude Retier, který podle svých slov jezdí do Kutné Hory pravidelně, přijel tentokrát s Aerovkou, konkrétně s Aero 500 - také dvousedadlový vozem s třetím nouzovým sedátkem v kufru. „Podívej, stará auta mívala vzadu připevněný opravdický kufr. Proto se dnes říká – dej to do kufru,“ vysvětloval jeden z přítomných tatínků – diváků zvědavému synkovi.

V neděli budou pokračovat ještě další dvě kola závodu do kaňkovkého vrchu a také doprovodný program na Palackého náměstí, který nabízí kuchařskou show s ochutnávkou, soutěž v pojídání knedlíků, stánkový prodej dobrot, domácích potravin, zdravé výživy i milých drobností a také skvělá hudební vystoupení.

Výsledky klání veteránů

1. místo: Miroslav Záruba, s. č. 11, Peugeot 201 z roku 1929

2. místo: Michal Fiala, s. č. 28, Škoda 422 z roku 1931

3. místo: Antonín Novák, s. č. 18, Škoda 422 z roku 1931