OBRAZEM: Vánoční strom opouští Kutnou Horu

Kutná Hora - Vánoční strom, který o svátcích zdobil Palackého náměstí, začali dnes dopoledne odstrojovat pracovníci technických služeb. Více jak tři týdny po Vánocích tak přestane vánoční strom svítit také v Kutné Hoře.

Samotný proces odstraňování vánočního stromu však bude trvat poněkud déle a strom by z Palackého náměstí měl zmizet do konce týdne. Větve budou seštěpkovány, kmen strom bude použit jako palivové dřevo. Na něj má jako první nárok majitelka stromu, která jej městu darovala. Pokud by zájem neprojevila, rozprodá ho město zájemcům.