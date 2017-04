OBRAZEM: Výlov Zemánku šel rybářům od ruky

V sobotu 1. dubna v brzkých ranních hodinách se čáslavští rybáři setkali u rybníku Zemánek ve Vodrantech.

Ačkoliv je každý výlov fyzicky těžká práce, všichni zúčastnění se zároveň očividně dobře bavili v partě známých lidí stejného zájmu. Práce tak šla rychle od ruky a kolem deváté hodiny již ve vodě zbyl skutečně jen zlomek původního množství ryb.

Vylovené kusy byly po roztřídění rozvezeny do ostatních rybníků, a to jak do vod sportovních, tak i chovných. „Novinkou letošního roku je skutečnost, že budou moci rybáři lovit také přímo na Zemánku, kde to v minulých letech nebylo možné. Snažíme se tak o zatraktivnění rybářství a rozšiřování možností rybolovu na Čáslavsku,“ prozradil při této příležitosti předseda čáslavské místní organizace Českého rybářského svazu inženýr Martin Borovský. V příštích týdnech čekají v Čáslavi na výlov ještě rybníky Homolka a Jirsák.

Zdeňka Nezbedová