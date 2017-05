OBRAZEM: Zbraslavice mají máj

Kutná Hora /FOTOGALERIE/ – Na 150 psích účastníků se v sobotu dopoledne zapojilo do dogtrekkingu Okolo Kutné Hory. Na již šestý ročník akce se sjeli pejsci se svými páníčky z celé republiky. Vydat se do krásné přírody v okolí města i do samotné Kutné Hory se svým psím kamarádem mohli účastníci po třech trasách – 10, 25 a 35 kilometrů.