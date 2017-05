Obří skluzavka dorazí poprvé do Kutné Hory

Kutná Hora - Obří skluzavka Slide Czech tour zavítá letos poprvé do Kutné Hory. Do města dorazí 15. července, kdy budou všichni zájemci sjíždět z Václavského náměstí až na konec ulice Jiřího z Poděbrad.

Skluzavka. Ilustrační fotoFoto: Archiv Slide Czech

„Jsem velmi rád, že se podaří tuto akci v Kutné Hoře zrealizovat,“ řekl starosta Kutné Hory Martin Starý. Podle něj bude v tomto víkendu Kutná Hora centrem dění v širokém okolí. „Obří skluzavku chceme spojit ještě s tradiční akcí Strongman, která má již v Kutné Hoře tradici,“ dodal starosta.

Důležité je, aby si lidé na tuto akci přinesli na Václavské náměstí plavky, nafukovací kruhy, vodní pistole, i jiné předměty, které patří k vodním radovánkám a která na obrovské skluzavce využijí.

Lidé z Kutnohorska se na akci těší. „Myslím si, že je to velmi dobrý nápad, jak do centra Kutné Hoře přilákat velké množství lidí,“ uvedl Kutnohořan Martin Janáček. Na skluzavku se přijde pobavit i Šárka Doležalová. „Vloni jsem byla na této akci v Liberci a bylo to báječné,“ řekla Doležalová. Podle ní to byl nezapomenutelný zážitek. „Byla tam báječná atmosféra a nechyběla spousta přihlížejících, kteří účastníky podporovali a mávali,“ doplnila.

Na velkou skluzavku se těší i děti. „Zatím jsem ji viděla jenom v televizi. Už se moc těším,“ řekla sedmiletá Nela.

Skluzavka Slide Czech je zábavná atrakce pro téměř všechny věkové kategorie. Zúčastnit se jí mohou nejen děti a teenageři, ale i rodiče nebo aktivní senioři. Nafukovací skluzavka je jedinečná tím, že má délku až 300 metrů, což je třikrát více, než jsou například rozměry fotbalového hřiště.