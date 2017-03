Obyvatelé sídliště byli proti vysázení stromů a keřů

Obyvatelé sídliště Sadu míru ze Zruče nad Sázavou podali v únoru letošního roku petici. Občané byli totiž zásadně proti výsadbě stromů a keřů v této lokalitě. Petici bylo na březnovém zručském zastupitelstvu vyhověno.

Ilustrační foto.Foto: Aleš Jaluška

Občané sídliště sepsali petici jako reakci na akci, která se týká obnovy zeleně ve Zruči nad Sázavou. „Mezi tři panelové domy měly být totiž v budoucnu umístěné nízké stromy a keře. To ale nezískalo mezi obyvateli panelových domů uznání,“ uvedl Ivo Šimek ze zručského zastupitelstva. Petice, která sčítala celkem 88 podpisů, žádala o to, aby nebyly v této části města vysázené ani stromy, ani keře. „Rozhodli jsme se občanům vyhovět,“ uvedl starosta Zruče nad Sázavou Martin Hujer.

Město Zruč nad Sázavou, které bude tuto akci v budoucnu realizovat, o tyto stromy ale nepřijde. „Vysadíme je na jiném místě, pokud nám bude schválena změna poskytovatelem dotace“ dodal zručský starosta. Ten také zdůraznil, že pokud by si to obyvatelé sídliště do budoucna rozmysleli, nebude dodatečně problém zde stromky či keře vysázet.

Čtěte: Obžalovaný ze zvlášť závažného zločinu u soudu litoval

Petici podepsal také Jiří Pacal, který na sídlišti Sadu míru bydlí. „Dříve jsme tu měli vysokou lípu a byli jsme rádi, když byla konečně odstraněna, protože stínila,“ uvedl v úvodu. Podle něj je v této lokalitě dostatek stromů a to po obou stranách. V blízkosti panelových domů na sídlišti Sadu míru podle Jiřího Pacala bohatě stačí zelený trávník. „Děti tu na trávníku běhají. Je to ideální také na údržbu. Trávník stačí pouze posekat a nemusí se vyhýbat stromům,“ dodal. Stromy by tak byly podle něj do této lokality přítěží. „Po pár letech, až by vyrostly, by navíc stínili lidem do jejich bytů,“ dodal.

Město Zruč nad Sázavou získalo z evropských fondů dotaci na druhou etapu obnovy zeleně ve městě ve výši 2,3 milionů korun, z čehož vlastní podíl města je 1,6 milionů. Realizace se uskuteční ve druhé polovině letošního roku nebo až v roce příštím. Výsadba se týká sídliště Slunný Vrch, přilehlé ulice a Na Výsluní, lokality Poštovní ulice, Náměstí Míru, parčíku u evangelického kostela, zahrady školek a dalších drobnějších lokalit.

Město v současné době projektuje revitalizaci sídliště Na Pohoří a Sad míru. V rámci této těchto projektů by mělo dojít k úpravě komunikací, chodníků, úpravě prostor na odpad a vybudování nových parkovacích míst.

Přečtěte si: Muž ohrožoval na Benešovsku zbraní dvě ženy