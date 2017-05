Obyvatelům Malína svitla naděje. Lávka je o krok blíž k realizaci

Kutná Hora - Vybudování lávky z Malína do Kutné Hory je stále aktuálním tématem. Nyní je velmi pravděpodobné, že se ji podaří vybudovat. "Ano, skutečně o tom jednáme," uvedl Josef Viktora.

V minulém týdnu se uskutečnilo přímo na kutnohorském vlakovém nádraží místní šetření, kterého se účastnil Jiří Kočárek, provozní náměstek Oblastního ředitelství Praha, Josef Viktora, místostarosta Kutné Hory a zástupci odborných firem. "Našli jsme vhodné místo pro lávku," dodal Viktora.

V současné chvíli je ale před kutnohorskou radnicí ten nejtěžší úkol. Je třeba totiž vyjednat všechna povolení. "Stále věřím tomu, že se to podaří," řekl Josef Viktora. Důležitý je zejména způsob zajištění bezpečnosti lávky. Ta totiž povede přímo nad kolejištěm s trakčním vedením o vysokém napětí 3000 voltů.

Pokud se vše podaří, lidem by v budoucnu pomohla lávka z lehkého materiálu. Ta by vedla z Malína do Kutné Hory až do chvíle, než bude postaven nový most," dodal Viktora.

Lidem by vybudovaná lávka zjednodušila život. "Od března, co malínský most uzavřeli, je to hrozné," uvedla Alena Horká, která pracuje v Praze, kam dojíždí každý den vlakem. "Dříve jsem chodila přes most. Nyní ale nemůžu. Přes koleje nechodím, je to nebezpečné a také místo kontrolují policisté," dodala.

Ještě před měsícem se mluvilo o legálním přechodu z Malína do Kutné Hory přes koleje. "Legální přechod přes koleje ale nelze z technických a bezpečnostních důvodů zrealizovat," dodal na závěr místostarosta Kutné Hory.

Díky lávce by se podařilo Městu Kutná Hora ušetřit i finanční prostředky na náhradní autobusové dopravě. Ta v současné době dopravuje obyvatele Malína do Kutné Hory v pravidelných intervalech.