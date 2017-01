Od tisíců aut městům a obcím uleví jen obchvaty. Jenže kdy?

Kolínsko - Zátěž osobní a zejména nákladní transitní dopravou řeší města a obce napříč celým regionem. Volají po výstavbě obchvatů. Avšak ty vyžadují obrovské peníze a navíc jsou potřeba také výkupy okolních soukromých pozemků, které jsou často náročné. Cesta k odvedení proudů aut z center měst je tedy zdlouhavá, často počítaná na celé roky.

Ilustrační fotoFoto: Filip Mach

Příkladem skutečně letitého čekání je město Pečky na Kolínsku. To má část obchvatu hotovou, jenže stavba se zasekla právě na výkupu pozemků. Výsledkem je, že pěkná široká komunikace vyvede řidiče mimo město a najedou prostě nepokračuje. Auta se musí vrátit na původní silnici, která ale prochází přímo středem města. „Navíc ještě kolem školy," zdůraznil starosta Milan Urban.

Denně tudy projede kolem 6500 tisíce aut. Naděje na dostavbu nejsou příliš růžové, i když možná jsou o něco větší než ještě před pár lety. Všechny vlastníky pozemků potřebných pro dostavbu poslední části obchvatu kraj jakožto investor ještě za předchozího vedení oslovil s žádostí o souhlas. Většina jednání se vyjádřila.

Aktuálně, jak již za nového vedení potvrdila vedoucí oddělení styku s médii a veřejností krajského úřadu Helena Frintová, pokračují jednání se zbývajícími vlastníky. „Jednání jsou však zdlouhavá, proto je v tuto chvíli velmi těžké předjímat konkrétnější datum zahájení stavby obchvatu. Evidujeme ji jako akci financovatelnou z prostředků Evropské unie v období 2014 až 2023," uvedla Helena Frintová. „Dokončení obchvatu Peček, stejně jako dalších obchvatů, patří mezi priority, neboť dopravní situace v Pečkách je neúnosná," dodala.

O poznání lépe je na tom co do perspektivy zahájení stavby obchvatu městys Plaňany. Ta je stále ještě v zadávacím řízení. První komise k tomuto tématu zasedne ve čtvrtek. „Zahájení stavby se předpokládá dle možností a při dobrých klimatických podmínkách v období únor - březen tohoto roku. Předpokládané ukončení stavebních prací je pak v říjnu 2018,“ dodala Helena Frintová.

Krátí se doba čekání?

Dlouho se mluví také o obchvatu, který by vznikl v obci Církvice na Kutnohorsku. Tam lidé více než deset let netrpělivě na obchvat čekají, a to hlavně obyvatelé v části Netřeb, kteří mají své domy u hlavní a stále velice frekventované komunikace I/38. Přípravné práce spojené s vybudováním obchvatu jsou v plném proudu. V loňském roce proběhlo územní řízení a co je hlavní, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo s vykupováním pozemků, na kterých plánovaná trasa obchvatu leží.

Celá stavba by proťala území obcí Jakub, Církvice, Třebešice a z části také města Čáslav. Podle informací z ŘSD jsou pozemky téměř vykoupeny a zbývá již podepsat jen několik kupních smluv. Rovněž jsou vydána některá stavební povolení. Předpokládá se, že všechna potřebná povolení by měla být vydána již letos, a tím bude obchvat po technické stránce připraven.

„Hlavně občané, kteří bydlí u komunikace I/38, jsou velmi rádi, že se po dlouhé době obchvatu konečně dočkají. Zlepší se tak životní prostředí a bezpečnost nejen zde, ale i v celé obci,“ řekl starosta Církvic Jiří Volenec.

Kutnohorsko má se stavbou obchvatu už své zkušenosti. Čáslav má obchvat od roku 2000. Naproti tomu v Kutné Hoře se o něm stále jen hovoří a jeho návrh je pouze zakreslený v územním plánu.

Riskantní přecházení

Problémy s dopravou by stavby obchvatů vyřešily i na některých místech Benešovska. K nejzatíženějším patří obce Olbramovice, která leží na hlavním tahu z Prahy do Českých Budějovic. Pro tamní obyvatele je velice riskantní přejít z jedné strany mezinárodní komunikace I/3 na druhou. O stavbu obchvatu tam usilují už od osmdesátých let minulého století.

Nyní mohou obyvatelé obce připomínkovat posudek vlivu na životní prostředí chystaného obchvatu. Středočeský kraj podněty přijímá až do 15. února a do konce měsíce by pak už mělo být toto řízení dokončeno. Nejspíš na podzim by se pak konečně mohlo začít stavět.

O něco menší naděje na přeložení dopravy od Prahy na Vlašim, mají obyvatelé Benešova. I tento proces se sice posunul kupředu, ale konkrétní termíny stavby severovýchodního obchvatu města Středočeský kraj zatím nezveřejnil.

Ještě hůř jsou na tom, co se týká dopravy, obyvatelé městyse Divišov. Místo toho, aby těžili z blízkosti dálnice D1, hrubě na ni doplácejí. Ovzduší městyse zhoršují kamiony, které tudy projíždějí k dálnici a od ní. Když se pak na dálnici přidá nehoda, valí se přes Divišov tisíce aut. Náhradní souběžná komunikace totiž neexistuje.

