Odzvonilo školnímu zvonění? Názory se různí

Kutnohorsko - Stává se v poslední době již trendem, že ve školách přestává zvonit. Například na Základní škole Jana Palacha v Kutné Hoře se rozhodli to bez zvonění zkusit od září tohoto roku. „Jedná se zatím o zkušební provoz. Co jsem slyšela ohlasy, na prvním stupni si to učitelé pochvalují, na druhém už méně, když nejsou žáci na začátku hodiny na svém místě,“ uvedla ředitelka Základní školy Jana Palacha Jaroslava Drabešová.

Ilustrační fotoFoto: čtk

Z jejího pohledu je ve škole větší klid. „Na konci každé hodiny byl dříve ve škole křik, všichni se radovali,“ dodala. Na kutnohorské základní škole se na to ještě před začátkem školního roku pečlivě připravili. „Ve všech třídách a kabinetech jsou umístěné hodiny. Všichni si hlídají čas,“ upřesnila ředitelka Jaroslava Drabešová.

Také ve zručské základní škole nezvoní už nejméně deset let. „Všichni jsou na to již zvyklí a hlídají si čas,“ řekla ředitelka zručské školy Ivana Stará. Stejná situace je i v Základní škole Bílé Podolí. I zde nikdy nezvonilo.

Naopak na Základní škole Kamenná stezka a Základní škole Žižkov zvoní pouze na začátku vyučovací hodiny.

Oproti tomu v Základní škole T. G. Masaryka v Kutné Hoře se stále klasicky zvoní. „Stále oznamujeme začátky i konce vyučovacích hodin klasickým zvoněním. Pokud se koná v nižších třídách výuka nestandardně v delších blocích, vyučující zvonění ignorují,“ řekla ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Zdenka Mačinová.

Není to ale jenom obyčejné zvonění, které žákům určuje začátek a konec vyučovacích hodin.

Například žáci Základní školy Masarykova v Čáslavi den co den poslouchají melodii. Začátek vyučovací hodiny doprovází melodie klidnější, ta, která hodinu ukončuje, je pak rychlejší.

Další základní školy na Kutnohorsku stále upřednostňují zvonění klasické. „U nás musí být zvonění slyšet,“ řekla Dana Bohatcová ze Základní školy Uhlířské Janovice. I ve zbraslavické škole jsou na zvonění zvyklí. Také žáci Základní školy Sadová v Čáslavi jsou zvyklí na zvuk zvonku na začátku i konci vyučovacích hodin. „Slyšel jsem o tom a myslím si, že je to teď taková rarita. My zůstáváme stále u zvonění,“ řekl ředitel Základní školy Sadová. Podle něj nelze v praxi aplikovat, že si učitel prodlouží či zkrátí hodinu dle aktuální potřeby. „Když učiteli navazují v jeho výuce hodiny v úplně jiné třídě, nelze hodinu prodloužit,“ dodal.

Ani ředitel z čáslavské základní školy na Náměstí neuvažuje o změně, proto i zde se stále zvoní.

A jak vnímají zvonění ve školách děti? „Na zvonění jsem zvyklá, poslouchala jsem ho už od první třídy. I kdyby nezvonilo, sledovala bych čas a případně upozornila učitele, že už máme mít přestávku,“ uvedla sedmačka Lenka.

Také páťák Petr zvonění vítá. „Kdyby nezvonilo, ještě by nás paní učitelka okrádala o čas. Už takhle se stane, že nám někdy z desetiminutové přestávky zbyde třeba jenom pět minut,“ stěžuje si.

Naopak Alena by si přála výuku bez zvonění. „Mám kamarádku v Praze, kde jim ve škole nezvoní. Říkala, že je to fajn, může si v klidu dojíst svačinu, zařídit, co potřebuje a nikdo na ni nekřičí, že není na svém místě,“ říká deváťačka.

K trendu, kdy se přestává na školách zvonit, se vyjádřil i žák šesté třídy. „U nás ve škole stále zvoní, beru to jako fakt,“ řekl Tomáš. Přiznal ale, že je pro něj zvonění někdy stresující.

„Hlavně, když píšeme důležitou písemku, zazvoní a paní učitelka rychle sesbírá testy a nemáme ani minutu na to, abychom v klidu dopsali to, co potřebujeme,“ povzdychl si.

Názor psychologa

Podle psychologa Antonína Nováka je zvonění ve škole potřebné a nerušil by ho úplně. „Určitě je lepší přizpůsobit hodinu dětem na prvním stupni, které jsou malé a neudrží 45 minut pozornost,“ řekl psycholog. Podle něj je ale zejména na druhém stupni základní školy důležité zvonění zachovat. „Starší žáci potřebují systém a řád, který budou respektovat. Může to fungovat, jen pokud budou všichni striktně čas dodržovat,“ podotkl. Jinak by starší žáci nerespektovali zejména začátky hodin.