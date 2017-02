Oprava mostu uzavře řidičům celou lokalitu v Čáslavi

Čáslav - Čáslavský most přes Brslenku v lokalitě Budín, který je již delší dobu ve špatném stavu, čeká letos konečně oprava. S tím ale budou spojeny také komplikace s dopravou. Při opravě mostu bude totiž tato cesta několik měsíců pro automobily uzavřena.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Komunikaci v Pražské ulici, kde se most nachází, má v majetku Středočeský kraj a dohlíží na něj Správa a údržba silnic. Stavba bude tak celá na ní. Město však musí s výdaji do tohoto projektu počítat. Než začnou opravy samotného mostu, počítá se s přeložením vedení inženýrských sítí. To zaplatí právě čáslavská radnice. „V současné době probíhá stavební řízení, aby bylo uděleno stavební povolení. Cena se bude pohybovat kolem dvou milionů korun," řekl starosta Čáslavi Jaromír Strnad. Poté už bude rekonstrukce mostu na Správě a údržbě silnic.

Aby nebyl pohyb v lokalitě Budín v době oprav mostu zcela ochromen, bude zde zřízena lávka pro pěší. Řidiči ale budou odkázáni na objízdné trasy. Ty budou v brzké době stanoveny.

Tento stav podle starosty potrvá několik měsíců a kromě konstrukce mostu projdou velkou změnou také lávky pro pěší, které jsou po obou stranách mostu. Pokud vše půjde podle plánu, mělo by být hotovo na podzim.

Další města

Ve Zruči nad Sázavou bude pokračovat stavba nového mostu přes Ostrovský potok. Starý most už byl zbourán a na místě již jsou vybetonované základy. Nový most je vyprojektován širší, než ten původní, a proto bude mít také chodník a větší průtočnost. Původně bylo plánováno, že práce skončí již v loňském roce. To se ale nestihlo. Nyní se jako s konečným termínem počítá s jarem. Do té doby zůstává Nábřežní ulice neprůjezdná. Celková cena výstavby nového mostu se vyšplhá na 2,3 milionů korun, z toho 1,18 milionu korun pokrývá dotace.

Stavbou mostu přes Ostrovský potok to ale zřejmě neskončí. Pokud totiž dojde k realizaci druhé etapy cyklostezky, nechá město přes potok postavit ještě další most, tentokrát u soutoku se Sázavou.

I v Uhlířských Janovicích plánují opravy mostu. Ten se nachází ve zdejším parku, je menší a pouze pro pěší. „Nyní připravíme projekt," řekla ke stavu záměru Pavlína Heřmanová z městského úřadu v Uhlířských Janovicích.