Park pod Vlašským dvorem je otevřený veřejnosti.

Kutná Hora - Park pod Vlašským dvorem již je otevřený veřejnosti. A to i přesto, že se v něm co nevidět začne znovu pracovat.

Novinářům to řekl starosta Kutné Hory Martin Starý. Záměr otevřít spodní část parku pro veřejnost již na svém posledním jednání schválila rada města s tou podmínkou, že s tím bude souhlasit zhotovitel stavby. „Park by se mohl otevřít na sezonu, maximálně ale tak na tři měsíce,“ řekl starosta. Lidé by tak kromě Pacákových sadů a teras mohli k procházce využít i park. Vše tedy záleželo na souhlasném stanovisku zhotovitele, který podle všeho ale proti není. „Podle mých informací s tím zhotovitel problém nemá a souhlasí,“ uvedl šéf Odboru investice Městského úřadu Kutná Hora Jiří Janál.

Starosta zároveň zdůraznil, že otevření parku veřejnosti byl v podstatě papírový problém, protože park v současné době klasickým staveništěm není. Na podobný problém ale radnice narazila již loni v září. Tehdy se vedení města po námitkách opozičních zastupitelů, že legislativně je park stále staveništěm a není dostatečně zabezpečen, rozhodlo park pro veřejnost uzavřít. Jedním z takových hlasů byl i hlas zastupitele Jakuba Obraze. „Tohle je to, co jsem po vedení města chtěl už loni. Tedy, aby otevření parku bylo legální a zejména bezpečné pro občany,“ řekl Obraz s tím, že má z otevření parku radost a je nadšený.

Park pod Vlašským dvorem nyní čeká na zahájení druhé etapy revitalizace, který by měla začít v průběhu prázdnin. „Teď se řeší stavební povolení, musí se udělat výběrové řízení, potom by se mohlo začít s opravami,“ vysvětlil Martin Starý. Opravy by měly zahrnovat úpravu zahrad pod arciděkanstvím, vybudování cestiček napříč parkem, zabezpečení parku, veřejné osvětlení, mobiliář, brouzdaliště, jezírko, WC a také rampu pro vozíčkáře. Druhá etapa by měla být již konečná a spodní část parku kompletně dokončená. S otevřením se počítá příští rok.

Nově by také s parkem měla být propojena vyhlídka u sv. Jakuba a to za pomoci schůdků. Do parku tak bude možné vstoupit vícero vchody.