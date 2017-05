Pejsci se vydali Okolo Kutné Hory

Kutná Hora /FOTOGALERIE/ – Na 150 psích účastníků se v sobotu dopoledne zapojilo do dogtrekkingu Okolo Kutné Hory. Na již šestý ročník akce se sjeli pejsci se svými páníčky z celé republiky. Vydat se do krásné přírody v okolí města i do samotné Kutné Hory se svým psím kamarádem mohli účastníci po třech trasách – 10, 25 a 35 kilometrů.

„Kamarádka má od pana Lapčíka fenku - Altamiru della Amazonia, dnes jsou jí dva roky. Vloni jsme tu byli na našem prvním dogtrekkingu," popsala Lucie Raclová, která na kutnohorskou akci přijela až ze Sokolova. Hlavní organizátor závodu Lukáš Lapčík totiž chová luisianské leopardní psy a také se s nimi samozřejmě kutnohorského dogtrekkingu účastní. Na trasu vyrazila jeho vnučka tentokrát jen s jednou fenkou, druhá zůstala doma. V úterý se totiž stala maminkou. Narodilo se jí devět štěňátek, osm kluků a jedna holka, takže měla mateřské povinnosti. ČTĚTE TAKÉ: První úniková hra v Kutné Hoře se jmenuje Rébus games Nápad organizovat tyto závody se zrodil v mysli právě hlavního organizátora Lukáše Lapčíka. Když si pořídil leopardího psa, začal chodit dogtrekky a poté ho napadlo, že by bylo pěkné tímto způsobem ukázat Kutnou Horu. A povedlo se. Řada lidí se na akci pravidelně vrací. Pro vítěze byly připravené granule a drobné ceny, samozřejmě diplomy a medaile, ale odměny se dočkal každý účastník, i ten úplně poslední. Pro něj organizátoři připravili tříměsíční předplatné časopisu - samozřejmě o psech. Celá akce se konala za podpory města Kutné Hory. „Velmi za to děkujeme, byla to pro nás výrazná pomoc," zakončil Lukáš Lapčík. ČTĚTE TAKÉ: Lidé mohou navštívit do 27. května výstavu s názvem Božena Němcová – Babička

Autor: Jana Martinková