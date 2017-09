Piloti odlétli na záložní letiště v Pardubicích

Čáslav - Čtveřice letounů JAS-39 Gripen odlétla ve středu 27. září odlétla v 9 hodin na záložní letiště v Pardubicích. Piloti nejprve realizovali cvičený let a krátce po desáté hodině přistáli na pardubickém letišti, odkud budou do 3. října plnit úkoly ochrany vzdušného prostoru České republiky v rámci Integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO (NATO Integrated Air and Missile Defence System).

V době výluky dojde k úpravě povrchu některých částí betonové plochy vzletové a přistávací dráhy vysokotlakým vodním paprskem. Zásahem dojde ke zvýšení adheze (přilnavosti) povrchu dráhy a tím ke zvýšení bezpečnosti provozu letecké techniky v rámci vzletů a přistání. Cena zakázky činí 233.800 korun s DPH. V době výluky leteckého provozu na 21. základně budou působit ze záložního letiště v Pardubicích pouze letouny JAS-39 Gripen. Piloti budou startovat ke cvičným letům v rámci ostré hotovosti maximálně dvakrát denně. K ostrým vzletům však může dojít kdykoliv na základě pokynu z nadřízeného velitelství v německém Uedemu. Přelet letecké techniky zpět na mateřskou základnu je plánován na dopolední hodiny v úterý 3. října. Výluka leteckého provozu na čáslavské základně se konala letos již jednou a to v termínu od 22. června do 21. srpna. Na 21. základně byly po dobu výluky opraveny pohybové plochy letiště. Více jak 40000 m2 asfaltových ploch bylo odfrézováno do hloubky 5 cm a nahrazeno novou vrstvou. Opravou došlo ke zvýšení bezpečnosti pohybu letecké

a zabezpečovací techniky. Během dvou měsíců působily ze záložního letiště v Pardubicích všechny tři typy letecké techniky, které čáslavská základna provozuje – letouny JAS-39 Gripen, L-159 ALCA a L-39 Albatros. Provoz více jak 20 kusů letounů zabezpečoval personál v počtu do 160 osob. kapitán Tomáš Maruščák, tiskový a informační důstojník, 21. základna taktického letectva Čáslav

