Plány měst na Kutnohorsku na rok 2017

Kutnohorsko - Jaké plány mají města na Kutnohorsku na rok 2017?

Kutná Hora žádá o dotace

Kutná Hora - V Kutné Hoře se budou v roce 2017 realizovat velké projekty. Za ten nejzásadnější je považována druhá etapa sportovní haly na Klimešce, na které se začne pracovat ještě letos. Sportovcům a veřejnosti bude ale zpřístupněna až od března roku 2018. V Kutné Hoře se dočkají oprav i komunikace a chodníky. „Opravit by se měly v tomto roce komunikace v ulici Česká, snad i Roháčova ulice a část ulice Rudní," uvedl starosta Kutné Hory Martin Starý. Dále se místní obyvatelé mohou těšit na kulturní akce, plesy i divadelní představení pro všechny věkové kategorie.

Zahájí se druhá etapa sportovní haly

Jedním z největších projektů bude v Kutné Hoře v roce 2017 sportovní hala. První etapa sportovní haly, která se stavěla loni, je již zkolaudovaná, sportovcům a veřejnosti se ale v tomto roce ještě neotevře. „V současné době je sice prostor pro sportování hotový, termín dokončení druhé etapy je ale až do března příštího roku. Poté bude sportovní hala jedním celkem," uvedl starosta Kutné Hory Martin Starý. Kdyby se hala otevřela teď, lidé by sportovali vlastně na stavbě, což není možné. Problém by byl také s vytápěním haly. „V rámci druhé etapy se vytvoří potřebné zázemí pro sportovce," doplnil starosta, který je rád, že se Město Kutná Hora do výstavby sportovní haly loni pustilo.

Oprav se dočkají i místní komunikace

V Kutné Hoře se budou v tomto roce opravovat i chodníky a komunikace. „Pokud vše půjde podle plánu, dojde k opravě úvozové cesty směrem na Kaňk," řekl starosta Kutné Hory Martin Starý. Letos by se měla dokončit také projektová dokumentace na revitalizaci Vrchlice, kterou by v Kutné Hoře rádi v dalších letech realizovali. Kutnohorští by také chtěli vyřešit a opravit chodník, který vede směrem k ČKD. „Bohužel má část chodníku neznámého vlastníka a je problém se stavebním povolením," uvedl starosta. Také je podaná žádost na dotaci na nasvícení a opravu přechodů v Masarykově ulici. Opravit by se měly v tomto roce i komunikace v ulici Česká, snad i Roháčova ulice a část ulice Rudní. Vše však závisí na penězích.

Akce pořádá i Domov Barbora

V Domově Barbora Kutná Hora přizpůsobují aktivizační činnosti hlavně potřebám a přáním klientů. „Zaměřujeme se na různé svátky a tradice, které se snažíme dodržovat dle zvyklostí," řekla ředitelka Domova Barbora Kutná Hora Jitka Řepová. Klienti domova se věnují pravidelně každý den také rukodělným činnostem, například v dřevařské a keramické dílně. „Během ledna připravujeme pro klienty několik kulturních vystoupení s hudbou, ale i literární čtení nebo povídání," dodala Jitka Řepová. Podle aktuálního počasí se budou pořádat i výlety. „Na začátku jara už se těší klienti domova na svoji oblíbenou Kavárničku s moravskými hudebníky," dodala ředitelka. V září poté pořádají v domově velkou akci s názvem Zahradní slavnost, kam jsou pozvání i příbuzní a blízcí klientů domova.

Divadlo připravilo bohatý program

V Městském Tylově divadle Kutná Hora je každý měsíc připravena spousta divadelních vystoupení. Na začátku března, konkrétně 2. března, zde vystoupí divadelní spolek Frída se svým představením Rošáda. I děti si přijdou na své. V neděli 5. března odpoledne odehraje divadlo Andromeda pohádku O strašně líném Honzovi. Děti tak uvidí v divadle strašně líného Honzu, který nechce slézt za žádných okolností ani z pece. V úterý 28. března vystoupí v kutnohorském divadle Studio Dva Divadlo z Prahy. V divadelním představení Poprask na Laguně se představí známí čeští herci Bohumil Klepl a Eva Holubová a spolu s nimi také Michal Slaný, Jiří Ployhar nebo Jana Krausová.

Uhlířské Janovce budou opravovat

Uhlířské Janovice - I v tomto městě chystají v roce 2017 větší investiční akce. Bude se rekonstruovat například lesní cesta k Podmokům. Oprav se dočká také ulice Alšova.

V Domově seniorů pořádají akce

Domov seniorů v Uhlířských Janovicích pořádá v každém roce pro své klienty spoustu kulturních zážitků. „Nějakou akci pro klienty máme připravenou na každý měsíc," řekla ředitelka domova Jana Pivoňková. V tomto měsíci, konkrétně 25. ledna, navštíví domov seniorů arciděkan z Kutné Hory Jan Uhlíř.

Rekonstrukce cesty i rozvodů plynu

V Uhlířských Janovicích plánují opravy. Bude se například rekonstruovat lesní cesta k Podmokům. „Na tuto akci je již přiznaná dotace a proběhl výběr zhotovitele," uvedl starosta města Jiří Buchta. Rekonstruovat se budou také rozvody plynu a výměna kotle v jednom ze dvou bytů číslo popisné 843. „Je to kvůli havarijnímu stavu," poznamenal starosta. V Uhlířských Janovicích také požádali o dotaci na rekonstrukci lesní cesty pod Kochánovem a také na revitalizaci vodních ploch Městského parku. Tyto akce se budou ale realizovat pouze v případě, že městu budou dotační peníze přiděleny. Není tedy jisté, zda se je podaří v tomto roce zrealizovat.

Oprav se dočká Alšova ulice

V Uhlířských Janovicích plánují v tomto roce také opravy. Již v roce 2016 chtěli v Uhlířských Janovicích opravit komunikaci v ulici Alšova. Opravy se bohužel v roce 2016 zdržely, a to konkrétně kvůli jednání s jednou ze zainteresovaných firem. V současné době je ale vše připravené. Projekt Alšovy ulice by měl být kompletně dokončen, až to dovolí klimatické podmínky. Poté dojde následně k potřebným opravám v této ulici.

Čáslav chystá velké opravy

Čáslav - Čáslav čekají v roce 2017 opravy. Za velkou investiční akci pokládají Čáslavští například rekonstrukci Dusíkova divadla, která vyjde přibližně na 4 miliony korun nebo třetí etapu hotelu Grand. Ta bude zahájena na podzim tohoto roku. Mimo to se budou v Čáslavi opravovat i komunikace a chodníky. Oprav se dočká například chodník v ulici Bedřicha Smetany. „Rádi bychom pokračovali i s rekonstrukcí v ulici Karafiátova a Váchova," řekl starosta Jaromír Strnad.

Začne třetí etapa oprav Grandu

V Čáslavi se bude letos pokračovat s opravami na Grandu. Jedná se v pořadí již o třetí etapu. „Tu bychom chtěli zahájit na podzim tohoto roku a dokončit ji následně v roce 2018," řekl starosta Čáslavi Jaromír Strnad. Třetí etapa oprav se bude týkat třetího a čtvrtého nadzemního podlaží. Zde dojde k vybudování nových pokojů. „Díky tomu vznikne v Grandu celkem devětatřicet ubytovacích míst," dodal čáslavský starosta. Ve třetím patře vznikne místo pro dvacet osm ubytovaných osob, včetně jednoho čtyřlůžkového apartmánu. Ve čtvrtém nadzemním podlaží pak bude celkem jedenáct míst pro ubytované osoby.

Dusíkovo divadlo čekají opravy

V letošním roce čekají další opravy čáslavské divadlo. „Dojde ke statickému zajištění historické budovy Dusíkova divadla Čáslav," řekl starosta Čáslavi Jaromír Strnad. V rámci třetí etapy oprav divadla dojde také k výměně oken do Masarykovy ulice. Opravy čekají i fasádu divadla. Jedná se o další z etap oprav Dusíkova divadla, která bude probíhat i v dalších letech. „Rekonstrukce skončí v dalších letech výměnou sedaček v divadle," dodal Strnad. Letos se cena oprav vyšplhá přibližně na čtyři miliony korun.

Oprav se dočkají komunikace i chodníky

Během tohoto roku dojde v Čáslavi k četným opravám na místních komunikacích. Plánuje se například oprava chodníku v ulici Bedřicha Smetany. „V současné době se také ukončuje výběrové řízení na parkoviště v ulici Žitenická a Havlenova," řekl Jaromír Strnad. Opravovat se bude také ulice Jabloňová. V rámci revitalizace zeleně, na kterou získalo město Čáslav dotaci, se opraví také komunikace Na Valech. „Dojde také k rekonstrukci chodníků v ulici Tyršova," dodal starosta. Podle finančních možností by Čáslavští rádi pokračovali i s rekonstrukcí v ulici Karafiátova a Váchova.

Kultura: plesy i koncerty

V Čáslavi se plánují kulturní akce. Jednou z nich je letos již 17. ples města Čáslavi, který je naplánovaný na sobotu 21. ledna od 19.30 hodin. Přítomným zahraje taneční orchestr B-dance BAND. V Dusíkově divadle Čáslav je na pondělí 6. února připravena divadelní hra Viktorie Hradské Commedia finita, která vypráví o operní pěvkyni Emě Destinové. Na pódiu se představí Valérie Zawadská, Kateřina Macháčková, Lucie Kožinová nebo Anna Kulovaná. V úterý 7. března pak čáslavské diváky rozesměje divadelní komedie Rošáda, 22. března zde pak vystoupí zpěvačka Věra Špinarová a band Adama Pavlíka.

Cyklostezka závisí na dotaci

Zruč nad Sázavou - Velké množství oprav si připravili v tomto roce i ve Zruči nad Sázavou. Dojde k rekonstrukci komunikace v Sázavanu, opravy se dočká také chodník v Dubinské ulici nebo kapličky v Nesměřicích a v Říční ulici. Město Zruč nad Sázavou získalo také stavební povolení na II. etapu zručské cyklostezky. Nyní se ale čeká na důležité rozhodnutí, a to, zda bude Zruči nad Sázavou přidělena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

Opraví se chodník i kapličky

Ve Zruči nad Sázavou se bude v tomto roce také opravovat. Dojde k rekonstrukci komunikace v Sázavanu, která vyjde celkem na 3 miliony korun. Opravy se dočká i chodník v Dubinské ulici, který přijde město na 400 tisíc korun. V této ulici dojde také v přeložce vodovodu. Připraveny jsou i opravy kapliček v Nesměřicích a Říční ulici. Tyto opravy vyjdou na 500 tisíc korun. Rekonstruovat se budou ve Zruči nad Sázavou také nebytové prostory školská zařízení, ambulance a spolkové domy. Tyto opravy se vyšplhají na 970 tisíc korun.

Požádali o dotaci na cyklostezku

Město Zruč nad Sázavou získalo stavební povolení na II. etapu zručské cyklostezky. V současné době je úspěšně dokončeno jednání se všemi potřebnými vlastníky pozemků. Nyní se ale čeká na velmi důležité rozhodnutí, a to zda bude Zruči nad Sázavou přidělena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Druhá etapa cyklostezky by v případě kladného vyřízení dotace začínala pod zámkem a končila u mostu Domahoř. Měří necelé 2 kilometry. „Pokud dotaci získáme, může se začít s realizací letos," řekl starosta Zruče nad Sázavou Martin Hujer. Podíl města Zruč nad Sázavou na cyklostezku činí v případě získání dotace celkem 2.400.000 korun.

Kultura: reprezentační ples i výstava

Následujících dvanáct měsíců bude ve Zruči nad Sázavou ve znamení kultury. V pořadí již desátý reprezentační ples se uskuteční 21. ledna ve společenském sále Domova pro seniory. Ve Spolkovém domě bude stejně jako v loňském roce probíhat série kurzů Tvoření pro radost. Kulturní program ozvláštní i přednášky. Ještě v tomto měsíci, 26. ledna, se uskuteční přednáška Základy křesťanství. Chybět letos nebudou ani výstavy. Od dubna proběhne v zámecké galerii další výstava dřevořezeb a akvarel. Ty zde vystaví Hana Richterová. Od července do září bude vystavovat své obrazy v zámecké galerii Jaroslav Skoupý. V říjnu bude galerie patřit Fotoklubu Zruč. Jako poslední zde vystaví své obrazy a sochy studentky Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Lucie Jestřabíková a Anastázie Stročková.

Městem stále jezdí senior-taxi

Ve Zruči nad Sázavou funguje služba senior-taxi od 1. března roku 2015 a u seniorů a držitelů průkazů ZTP je stále oblíbenější. Cena za jednu jízdu činí 20 korun.