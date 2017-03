Plavání bude povinné. Jsou bazény připravené?

Od nového školního roku by mohly začít platit povinné kurzy plavání na prvním stupni základních škol. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chce tuto myšlenku podpořit přispíváním na dopravu a také podporou výstavby plaveckých bazénů tam, kde nejsou.

Jsou bazény v regionu na změnu připravené? Vypadá to, že většinou ano.

Čtěte také: V kolínské nemocnici instalují babybox nové generace

KUTNOHORSKO

Většina mateřských i základní škol na Kutnohorsku využívá k plaveckým kurzům kutnohorský bazén. Ten podle vedoucího krytého bazénu Zdeňka Hadrovského nebude nárůst počtu dětí zřejmě vůbec řešit. „K nám jezdí i děti ze sousedních okresů, z Kutnohorska kromě dvou škol všechny a zvládáme. Naopak, budeme rádi, když k nám bude jezdit více dětí, třeba i ze středních škol," řekl. To, že je kutnohorský bazén pro školní plavání hojně využívaný, potvrdila i ředitelka zdejší plavecké školy Vendula Pařízková. „Jezdí k nám i školy například ze Starého Kolína, Týnce nad Labem a teď nově se přihlásila i dokonce škola z Říčan," uvedla. Jedinou výjimkou je Čáslav, která má vlastní malý bazén v místních městských lázních. Sem instruktorky z kutnohorské plavecké školy za dětmi dojíždějí.

Co se týče plaveckých dovedností u dětí, nelze prý v této otázce nijak zobecňovat. „Skutečně se to liší kurz od kurzu, některé děti už při začátku kurzu splývají, jiné vůbec," doplnila. Zároveň zdůraznila, že mateřské i základní školy se o plavání dětí na Kutnohorsku starají. „Svým dětem plavání téměř bez výjimky dopřávají. Tím pádem se ani pro nás s novým školním rokem nic moc nezmění," doplnila Pařízková.

Čtěte také: Zelenkova vila může být centrem duševního zdraví

KOLÍNSKO

Podobná je situace i na Kolínsku. Kolínský Vodní svět počítá s nárůstem školních dětí a jak potvrdil Jan Širc, ředitel Správy městských sportovišť Kolín, bazén je na to připravený. „Máme dostatek plaveckých drah i instruktorů," uvedl.

Plavat sem jezdí například mladší i starší děti ze Zásmuk. Plavecké kurzy jsou samozřejmostí již mnoho let také v Radimi. Do bazénu jezdí jak děti z mateřinky, tak následně i žáci první, druhé a třetí třídy. Náklady na výuku hradí škola, jelikož plavání je součástí tělesné výchovy. Rodiče tak platí jen dopravu. V tomto školním roce mají za sebou plavecký výcvik také děti z kouřimské základní školy, které jezdí plavat do říčanského bazénu.

Čtěte také: Benešovsko se lépe napojí na dopravu hlavního města

BENEŠOVSKO

Také oslovené základní školy na Benešovsku jezdí na plavecké kurzy pravidelně již několik let. Jen základní škola z Louňovic pod Blaníkem začala své děti učit plavání teprve minulý rok. Kvůli nedostatečné kapacitě v benešovském bazénu ale musí žáci dojíždět mimo okres, do Tábora. I přesto, že Benešovsko nabízí dva bazény v Benešově a ve Vlašimi, pro většinu škol je prioritou právě benešovský bazén. Ten byl totiž v nedávné době zrekonstruován a prostředí se tím znatelně změnilo. Navýšení kapacity bazénu provozovatelé ale zatím neplánují.

Oproti tomu vlašimský bazén zásadními opravami v blízké době neprošel a ani kapacitně nemůže uspokojit poptávku škol. Podle učitelů, kteří bazén ve Vlašimi navštěvují, se ale nyní podmínky trochu změnily k lepšímu.

Čtěte také: Do TPCA nastoupilo sto zaměstnanců z Ukrajiny