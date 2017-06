Počet pohozených stříkaček vzrostl

Kutnohorsko - Použité injekční stříkačky odhozené uživateli drog jsou každodenní realita našich měst. O čistotu a bezpečnost města dbají terénní pracovníci nebo městská policie, může k ní ale přispět i každý občan.

Injekční stříkačky. Ilustrační fotografie.Foto: archiv Deníku

„Oznámení jsou přijímána na linku tísňového volání 156, osobním oznámením na služebnu městské policie nebo při pochůzkové činnosti strážníkům,“ vyjmenovala možnosti oznámení Helena Honkiszová, mluvčí strážníků v Kolíně. „Velmi nám pomůže, když oznamovatelé setrvají na místě do příjezdu hlídky strážníků a místo jim označí. Tímto je problém vyřešený do několika minut, infekční materiál je odklizený do sběrných kontejnerů,“ dodala.

Lidé však mají také možnost zavolat terénní pracovníky, kteří jsou pro Kolín i Kutnou Horu na telefonním čísle 777 650 030. V Kolíně pak mohou lidé využít i aplikaci Lepší místo, kde k odesílanému tipu či fotografii stačí přidat #jehla a informace rychle doputuje ke kompetentním osobám. „Aplikace Lepší místo je doma v Kolíně a také se u nás hodně využívá. Přispívá k uklizenějšímu, upravenějšímu a i bezpečnějšímu městu. Nevyřeší všechno, ale je to dobrý pomocník,“ říká Vít Rakušan, starosta Kolína.

Na Kolínsku a Kutnohorsku působí terénní pracovníci obecně prospěšné společnosti Prostor plus, v Kolíně provozují kontaktní centrum. Služby vznikly z potřeby měst a okolí v roce 2003 a stále jsou tu nutné.

Kolín má několik aspektů, kvůli kterým se do Kolína stahují uživatelé drog více než do jiných měst. Dobrá dopravní dostupnost, hlavní železniční tah, blízkost Prahy, poměrně velké množství ubytoven i squatů. Počet kontaktů na kontaktní centrum a nálezů stříkaček se v aktuálním období zvyšuje. „Loni terénní pracovníci nalezli průměrně 50-60 stříkaček měsíčně, letos již měsíční průměr vzrostl na 90. Celkový počet nalezených stříkaček za minulý rok v Kolíně činí 1007, v Kutné Hoře pak 700. Kolínské kontaktní centrum navštíví denně asi 30 klientů,“ přibližuje výsledky a vytíženost služeb Stáňa Holovčáková, vedoucí drogových programů Prostor plus.

Terénní programy Prostor plus působí na území Kolína, Kutné Hory, Čáslavi, Českého Brodu, Peček a okolních obcí.

Použité injekční stříkačky jsou velkým strašákem hlavně pro maminky malých dětí. „Naštěstí jsme ještě nic takového nepotkali, ale je pravda, že chodím se synem jen na hřiště, která se na noc zamykají. V rizikových místech samozřejmě dávám pozor. Nejen na jehly, ale také například na střepy,“ řekla Martina Svobodová z Kolína.