Podaří se vyřešit situaci kolem kutnohorského bazénu?

Kutná Hora - Léto už definitivně za sebou zavřelo dveře a ke slovu se přihlásil sychravý podzim. Spolu s ním se řada venkovních aktivit přesouvá mezi čtyři stěny. Sportovci tak mění venkovní tartany za prostřední zděných či nafukovacích hal, do krytých bazénů se vracejí plavci. Zázemí, které jim skýtá kutnohorský bazén, ale někteří z nich kritizují.

Bazén. ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Opakovaně upozorňují na studenou vodu v bazénu, přetopený vzduch a další nedostatky, které nejenže snižují komfort plavajících, ale především svědčí o špatné ekonomice bazénu. Své o tom ví Vladimír Ťok, který zaslal Kutnohorskému deníku dopis. „Ekonomika bazénu je po dlouhá léta děravým hrncem na energie a hlavní komodity teplou a studenou vodu,“ uvedl mimo jiné Vladimír Ťok. Jenže jak se zdá, i tato mince má dvě strany a situace kolem kutnohorského bazénu není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát.

O tom, že je jeho provoz ztrátový a budova doslova volá po zateplení, není pochyb. Na to ostatně už v lednu letošního roku poukázala dnes už bývalá místostarostka Zuzana Moravčíková, která ovšem dodala, že nevýdělečnost krytých bazénů je celkem běžná situace i v jiných městech. Zkrátka bazén je službou pro občany, která ovšem není zadarmo. Už tehdy ale Zuzana Moravčíková upozornila na to, že kvalita nabízených služeb ani prostředí kutnohorského bazénu není zrovna ideální. „Plavání je můj koníček, ale sem do bazénu už raději nechodím, protože je mi tam zima,“ řekla Zuzana Moravčíková.

Jedním z řešení, jak situaci zlepšit, je celkové zateplení a snížení energetické náročnosti bazénu. Na ně už jeho provozovatel, TJ Sparta Kutná Hora, získal dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Jenže k té je potřeba zafinancovat šedesáti procentní spoluúčast, která by mohla být až 7,8 milionů korun. Původně to mělo v plánu město, jenže výměnou za převod alespoň nějaké části majetku. Nyní je zhruba jen pětinovým vlastníkem. Právě na tomhle bodě se ale jednání zastavila a k dohodě prozatím nedošlo.

Objevil se však investor, který by onu spoluúčast byl ochoten zafinancovat. Rada města však ani toto řešení prozatím neschválila. „Tento bod jsme nezamítli, pouze jsme ho stáhli z projednávání. Budeme o něm jednat určitě dál, ale protože je tam určitá spoluúčast města, chceme lépe vysvětlit, v čem přesně by spočívala,“ uvedl místostarosta Kutné Hory Josef Viktora.

Mělo by se tak však stát co nejdříve, protože podle předsedy TJ Sparta Kutná Hora Pavla Šimůnka organizaci „hoří“ termíny v souvislosti s dotací, kterou je třeba vyčerpat včas, jinak by se musela vrátit. Pokud se shodu podaří najít, měl by kutnohorský bazén dostat nové zateplení, počítá se i s výměnou velkých oken, topení a s dalšími kroky spojenými s celkovým snížením energetické náročnosti budovy.

Rada města by o tom podle všeho znovu měla jednat za 14 dní na svém řádném zasedání. „Místo nereálných žádostí o celkové zateplení by Sparta spolu s městem měla provést audit k odhalení největších černých děr na energie a ty postupně odstraňovat, třeba i za provozu. K těm na první pohled viditelným patří desetiletí rozbitá okna nad hlavním bazénem, nefunkční kohouty k zavření radiátorů u hlavního vchodu a na šatnách. Dále pak nefunkční kohouty ve sprchách, které kvůli haléřovým investicím chrlí teplou vodu, i když pod nimi dávno nikdo není. Stejně špatně funguje i ventilace na toaletách. Velkým nešvarem je dlouhodobé otvírání hlavních vrat místo údržby a čistění klimatizace. Tím je nasáván polétavý prach a zplodiny hustého autoprovozu z padesát metrů vzdálené komunikace,“ vyjádřil názor k situaci Vladimír Ťok.

Zřejmě je však třeba si zároveň uvědomit i to, že kutnohorský bazén má za sebou třicet let existence, čemuž odpovídá i stav budovy a některé věci nejdou změnit ze dne na den, zvláště pokud se jedná o několika milionové investice, které na běžném vstupném zkrátka vybrat nelze.

Dopis Vladimíra Ťoka: JAK DÁL S KRYTÝM BAZÉNEM V KUTNÉ HOŘE

Tak nějak zněl titulek článku paní místostarostky v městském tisku. Z těch neradostných vyhlídek zvlášť vynikal odhad, že těch třicet let existence téměř vyčerpává životnost. Poněkud se ale zapomíná, že to není žádný panelák, kterým se před lety také odhadovalo jen čtyřicet let – dnes již celé století. Mám naplaváno téměř šestnáct tisíc kilometrů, z toho devadesát procent v tomto bazénu. Plavu každý den o návrat z Vladivostoku vlastními silami. Je jen velmi málo těch, kdo ten bazén z pohledu klienta zná lépe. Pro tu každoroční ztrátu doplácenou městem je zcela pochopitelné, že vedoucí dostal jakési ultimátum k vylepšení ekonomiky. Dosud realizovaná opatření ale k nápravě nevedou, spíše naopak a stávají se terčem vtipů.

EKONOMIKA BAZÉNU

Po dlouhá léta je děravým hrncem na energie a hlavní komodity teplou a studenou vodu. Léta se s tím nic neděje ani v době letních odstávek, které ve srovnatelných městech neexistují, bazény tím úspěšně snižují ztrátu a slouží lidem. V Kutné Hoře tomu brání zjevně špatný manažerský odhad, že by si to konkurovalo s venkovní plovárnou. Naopak by došlo k vhodnému doplňování s ekonomickým efektem.

Místo nereálných žádostí o celkové zateplení by Sparta spolu s městem měla provést audit k odhalení největších černých děr na energie a ty postupně odstraňovat, třeba i za provozu. K těm na první pohled viditelným patří desetiletí rozbitá okna nad hlavním bazénem, nefunkční kohouty k zavření radiátorů u hlavního vchodu a na šatnách. Dále pak nefunkční kohouty ve sprchách, které kvůli haléřovým investicím chrlí teplou vodu i když pod nimi dávno nikdo není. Stejně špatně funguje i ventilace na toaletách. Velkým nešvarem je dlouhodobé otvírání hlavních vrat místo údržby a čistění klimatizace.

Tím je nasáván polétavý prach a zplodiny hustého autoprovozu z padesát metrů vzdálené komunikace. Pracovníci, kteří to provozují a silně kouří to mají spočítané a nebude to žádná nemoc z povolání. Je nepochybné, že těch méně viditelných jsou další desítky mnohdy snadno odstranitelných. V poměru ke klientovy se razí zjednodušené heslo o zvýšení atraktivnosti. Ve srovnatelných bazénech to však k ničemu moc nepomáhá nemluvě o zhůvěřilosti jako je plavání při svíčkách a solení vody. Před třiceti lety se ve vymezené jedné třetině plavalo a zbytek bazénu hopsal. Nyní naopak všichni plavou a hopsání se poněkud těžkopádně uměle organizuje bez finančního efektu na úkor plavců. Právě proto je zapotřebí vyjít z toho přirozeného zájmu lidí.

OBNOVIT VLÍDNOST BAZÉNU

Nejčastějším prohřeškem je často studený bazén a přehřátá pára. I v čase doznívajících tropů si paní s dětmi stěžovala na studený bazén. Reagoval jsem poukazem na neustále otevřená hlavní vrata a to jsem ještě nevěděl, že otevřená jsou i ta velká vrata na plovárnu a dveřmi u plavčíka se dělá průvan. Problémem je také neustále omezování času pro plavání veřejnosti nevyužíváním času po závodech, vánočními besídkami a mnoho jinými.

Lékaři všeobecně doporučují zlepšení osvětlení v zimních měsících s krátkým slunečním svitem. Na to bazén nereagují, spíše naopak. Poněkud zvýšené náklady by mohl plně kompenzovat např. ten zmiňovaný optimální režim vstupních dveří. To, že jdou otvírat jen napůl se objevilo až po jeden a půl roce té nové stotisícové investice. Část pracovníků bazénu jedná tak, jako by ten bazén byl postaven pro ně a ne pro platící klientelu. K lepší ekonomice zřejmě přispěje i to, že domovní bazény jsou s rostoucím suchem již za zenitem. Pomoci může i povinná výuka plavání ve školách. Bylo by dost nešťastné, kdyby ten bazén, který stále ještě je chloubou města měl padnout na některé manažerské nedokonalosti.