Podchod na hlavním nádraží v Kutné Hoře poškodil vandal

Kutná Hora - Dlouhou dobu si nejen místní přáli, aby podchod na hlavním vlakovém nádraží v Kutné Hoře přestal připomínat dům hrůzy a získal trochu důstojnější podobu hodnou města UNESCO. Zcela nová unikátní výzdoba se začala realizovat jen před několika málo dny a ještě než stačila být dokončena, neznámý vandal ji stihl posprejovat.

Stalo se tak v průběhu velikonočních svátků v noci ze čtvrtka na pátek, kdy byly hotové malby přestříkány červenými čárami. Jak se zdá, oba výtvarníci Lukáš Kladívko a Jakub Štark, kteří podchodu na vlakovém nádraží dávají nový kabát, tím ale nijak z míry vyvedeni nejsou. „Byl to pro nás den práce navíc, ale nic hrozného, všechno se dá opravit. Dokud máme dané odstíny rozdělané u sebe, tak se vždycky můžeme vrátit a opravit to,“ uvedli shodně oba výtvarníci.

Podobný útok prý čekají tak trochu pokaždé, když něco podobného na veřejném místě realizují. Oba umělci, kteří se věnují graffiti a streetartu, v současné době pracují na zdech podchodu, kde budou nakresleny historické předěly Kutné Hory a osobnosti, památky a okolí. Hotová už je například malba odkazující ke Kostnici v Sedlci či logo Měšťanského pivovaru Kutná Hora. To ale není vše. U každé kresby bude umístěn unikátní QR kód, který si budou moci návštěvníci okamžitě načíst a o dané destinaci či osobnosti se dozvědět potřebné informace.

Ve věci už začalo jednat také město, které si výzdobu podchodu objednalo. „Jednáme s ředitelem městské policie Václavem Marečkem. Chtěli bychom nádraží a jeho okolí celkově lépe zabezpečit, kamerovým systémem i hlídkami, vše je to ale o penězích,“ uvedl starosta Kutné Hory Martin Starý. Kompletně by výzdoba měla být dokončena zhruba do měsíce. Po dokončení všechny kreseb dostanou speciální antigrafitti nátěr, který bude snadno omyvatelný, a tím pádem budou kresby chráněny před podobnými nežádoucími útoky.