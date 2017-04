Podchod s QR kódy bude hotový už za měsíc

Kutná Hora - Podchod na hlavním vlakovém nádraží v Kutné Hoře byl dlouhou dobu terčem kritiky. Rozhodně totiž nebyl dobrou vizitkou pro turisty, kteří přijeli poprvé do města UNESCO.

Vlakové nádraží v Kutné HořeFoto: Deník/Irena Blahníková

Situace se změnila už na sklonku loňského roku, kdy vlastník podchodu, SŽDC, nechal podchod kompletně vybílit. Vybílený podchod se nyní dočká další výzdoby. Hotová by měla být do měsíce a vyjde na 250 tisíc korun.

Na zdech podchodu budou nakresleny historické předěly Kutné Hory a osobnosti, památky a okolí. „Zkrátka to nejhezčí, co tady máme. Zadání znělo, aby to bylo vytvořeno tak, aby to pro drtivou většinu lidí bylo poznatelné a pochopitelné,“ uvedl starosta kutné Hory Martin Starý. To ale není vše. U každé kresby bude umístěn unikátní QR kód, který si budou moci návštěvníci okamžitě načíst a o dané destinaci či osobnosti se dozvědět potřebné informace.

Kresby bude vytvářet výtvarník Lukáš Kladívko, který už podobné vytvořil například na nádraží v Poděbradech. „Ve spolupráci se zdejším muzeum jsme obrázky vybrali a chronologicky sestavili. Takže podchod bude vyzdoben odkazy na zajímavé turistické cíle, bude tam i architektura a jedna strana bude zakončena úryvkem z hymny,“ prozradil výtvarní ke vznikajícím kresbám. Nová výzdoba bude provedena unikátní technikou. „Vše bude jen ruční malba sprejem, žádné štětce,“ doplnil výtvarník s tím, že na podchodu bude spolupracovat s výtvarníkem Jakub Štarkem.

Provoz podchodu by neměl být nijak omezen. „Budeme pracovat v čase, kdy tam chodí nejméně lidí,“ dodal. Město dlouhodobě uvažuje o prodloužení podchodu až do Malína, což by zejména v současné době byla pro malínské velká úleva. V nejbližší době k tomu ale nedojde.