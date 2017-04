Pokácené lípy leží stále v Jetelově ulici.

Čáslav - Lipová alej v čáslavské Jetelově ulici byla vykácena téměř před dvěma měsíci. Kmeny lip jsou ale stále na místě.

„Je to hrozné. Za chvíli už to budou dva měsíce, co se koukám na pokácené lípy,“ uvedl Martin Jiřík z Čáslavi, který bydlí nedaleko této ulice. Stejného názoru je i obyvatelka, která se na lípy z oken dívala od té doby, co se do ulice nastěhovala. „Je mi z toho smutno. Sedmdesátileté stromořadí bylo zlikvidováno,“ uvedla.

Kristýna Neshauserová z organizace Zelená Čáslav, která za lípy bojovala, v současné době další kroky podniknout nemůže. „Na základě vyjádření Petra Vobořila z odboru životního prostředí Městského úřadu celou záležitost Česká inspekce životního prostředí uzavřela,“ uvedla.

Petr Vobořil z čáslavského městského úřadu ve svém vyjádření k pokácení lip konstatoval, že většina lip byla ve špatném zdravotním stavu, a k pokácení došlo, protože lípy neměly z hlediska ochrany přírody podstatnější význam a nestály za žádnou zvláštní ochranu.

Předseda Českého rybářského svazu, místní organizace Čáslav Martin Borovský všechny uklidnil, že kmeny pokácených lip brzy zmizí. „Na místě jsme udělali brigádu. Shnilé části a větve jsou v současné době odřezané,“ řekl Borovský. Kmeny lip již svého majitele mají a podle Borovského se čeká pouze na to, až bude volný automobil, který kmeny odveze.

Ještě v tomto roce rybáři v této ulici rozšíří sádky. Letos mělo dojít také k výstavbě rybářského domku. Jeho výstavba se ale nakonec odloží na příští rok.

Čáslavští rybáři byli za pokácení lip velmi odsuzováni. Aby stromy ale pouze nekáceli, tak v souvislosti s tím došlo v historicky zajímavé lokalitě Hrádek k výsadbě nových stromků a keřů. „Na podzim budeme ještě dosazovat,“ uvedl Martin Borovský s tím, že doufá, že se budou všichni k novým stromkům chovat slušně.

První nesouhlas vyjádřili obyvatelé v roce 2014, kdy se dozvěděli o možnosti vykácení lipového stromořadí poprvé.

Z tohoto důvodu založilo několik lidí základní organizaci Český svaz ochránců přírody Zelená Čáslav. Na podzim roku 2015 byly pokáceny tři lípy, dalších patnáct jich padlo letos na začátku března.