Pokračování! Malínští odevzdají druhý vzorek

Kutná Hora – Demolice malínského mostu pokračuje. Na malínské straně nadjezdu již skončily práce s arsenem kontaminovanou zeminou a díky tomu bylo zrušeno i takzvané ochranné pásmo, ve kterém byly domy v bezprostřední blízkosti stavby.

„Nyní se již nenakládá na této straně s nebezpečným odpadem. Na místo byla dána fólie a bylo zasypáno nekontaminovanou zeminou,“ uvedl kutnohorský místostarosta Josef Viktora.

Na pokyn Krajské hygienické stanice bude na základě těchto skutečností dotažen do konečné fáze i biologický monitoring. Díky němu Malinští zjistí, zda se jim během demolice nedostal arsen do těla. „12. června budou odevzdávat druhý vzorek, který se pošle přímo do ostravské laboratoře,“ upřesnil místostarosta. Výsledky vzorků, které zajišťuje město, by měly být hotové přibližně za týden. Vzorky budou odevzdávat i lidé z ochranného pásma, kterým monitoring zajišťuje investor stavby Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Tím skončí jedna z nejsledovanějších fází přestavby mostu, kterou kvůli arsenu v náspech provázela přísná bezpečnostní opatření. V rámci jejich příprav visel otazník i nad betonovou patkou, u které nebylo jisté, zda arsen rovněž neobsahuje. „Odebraly se ale vzorky a zjistilo se, že ne. Byla tak odstraněna běžným způsobem,“ dodal Viktora.

V současné době pokračují práce na sedlecké straně mostu. „Měly by být hotové přibližně do poloviny června. Poté se budou zakládat spodní piloty nového mostu,“ uvedl Miroslav Paleček z ŘSD.