Policisté navštívili děti v Mateřské škole Pohádka

Radost z policejní návštěvy měly děti z Mateřské školy Pohádka v Kutné Hoře.

Policisté si s dětmi popovídali na téma, co je policie a jaká je její úloha ve společnosti. Policejní návštěva pak působila i preventivně, když poskytla dětem mnoho cenných rad, jak se chovat, aby se samy co nejvíce chránily a jejich dětství bylo pokud možno bezstarostné a radostné. Děti měly možnost také nahlédnout do služebního vozidla policistů.

