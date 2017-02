Poslechnout si vizi hejtmanky přijedou do Prahy stovky starostů

Střední Čechy – S obrovským ohlasem setkaly přípravy historicky prvního setkání setkání starostů Středočeského kraje, jichž se příští týden v úterý sjedou stovky do Kongresového centra Praha.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Vyplývá to z úterní informace Pavla Lochaře z krajského úřadu, podle jehož slov již účast potvrdilo před 800 představitelů obcí a měst (těch se v kraji nachází celkem 1145). Právě hejtmanství je organizátorem setkání, na němž hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) se svým týmem radních chce přiblížit vize nové krajské reprezentace pro čtyřleté volební období.

„Rádi bychom představili naše záměry, jak spravovat kraj v duchu soudržném, spravedlivém a k užitku všech," předesílá již předem hejtmanka. Podle informace Deníku by si starostové měli mimo jiné odnést slib nového vedení, že se zlepší komunikace mezi hejtmanstvím a představiteli obcí – a novou kvalitu by měla získat vzájemná spolupráce třeba ve strategickém plánování. Změny by měly nastat i v oblastech, na které si starostové často stěžují – především jde o příliš vysokou administrativní zátěž a obtíže při čerpání krajských dotací a grantů.

„Úlohou kraje je být dobrým správcem, pomocníkem a oporou obcím, jež ho tvoří," zdůraznila v úterý Pokorná Jermanová. Naznačila současně, s jakou nabídkou chce před starosty předstoupit: vedení kraje vnímá jako svůj úkol naslouchat hlasu starostek a starostů – a také hledat účinná řešení, která pomohou dalšímu rozvoji jejich obcí. To, že právě takovýto přístup starostové očekávají, a hlavně jim jde o to, aby nezůstalo jen u slov či snad pouze u ojedinělých činů, ale vzájemné partnerství, důvěra a komunikace fungovaly trvale, vyplynulo i z ohlasů hostů na akci Deník s vámi – Setkání s hejtmankou, která se uskutečnila na počátku února.

