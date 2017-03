POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ: Smuteční obřady na Kutnohorsku

Zelenkova vila, která stojí na Masarykově ulici v Kutné Hoře, je stále opuštěná. Nyní to ale vypadá, že by konečně mohla najít smysluplné využití. V bývalých jeslích by mělo vzniknout Centrum duševního zdraví. Kutnohorská radnice ale musí nejprve vyřešit, jestli vila nadále zůstane v majetku města a zájemcům se bude pouze pronajímat, nebo ji prodá soukromému investorovi.