Kutnohorsko /ROZHOVOR/ - Ivana Soukupová z Kutné Hory ušla neuvěřitelných 3.300 kilometrů pěšky. V rozhovoru prozradila, proč bylo jejím cílem právě Santiago de Compostela i zda plánuje nějakou další cestu.

Pouť do Santiaga byla mým splněným snem.Foto: Archiv I. S.

Ušla jste společně s objektivem celkem 3.300 kilometrů. Jak dlouho vaše pěší pouť trvala?

Téměř čtyři měsíce. Na cestu jsem se vydala z pražského Břevnovského kláštera 5. července a do Santiaga došla 28. října. Cestu mi tedy ohraničily naše dva státní svátky, ten druhý jsem pochopitelně předem neplánovala. A protože mi do návratu domů zbyla malá časová rezerva, pokračovala jsem v poutní cestě ještě dalších sto kilometrů na pobřeží Atlantického oceánu na mys Finnistera, ve středověku označovaném jako konec světa.

Jaké to je, vzít si batoh na záda a vydat se do světa?

Pro mě úžasné, byl to splněný sen. Jinak obrovská fyzická dřina, každý den téměř třicet kilometrů. Ve Španělsku se vstává po páté hodině a před šestou vyráží na cestu, aby se ušel co největší kus cesty za ranního chládku. Po osmé ranní už slunce začíná pálit, před polednem je už nesnesitelné vedro a většina poutníků končí svou denní porci kilometrů kolem čtvrté odpoledne. Spí se většinou v útulně ve společné ložnici s dalšími poutníky.

Vaším cílem bylo Santiago de Compostela. Proč právě toto místo?

Svatojakubská cesta je nejtradičnější poutní cesta, končí, jak název napovídá, u hrobu svatého Jakuba. Atraktivní je ale nejen pro věřící, ale i pro poutníky-chodce. V letech předcházejících této nejdelší pouti jsem ji prošla už dvakrát, ale vždy jen kratší úsek, její poslední část na španělském území. A asi tady se zrodila myšlenka vykonat pouť celou, tak jak to poutníci dělali už od středověku.

Jaký zážitek pro vás byl během putování nejsilnější?

Silných zážitků byla řada. Příroda, nádherné památky a poutní místa, bavorská pohostinnost, švýcarské hory a jezera, francouzský způsob stolování. Nejdůležitější pro mě ale byli lidé, se kterými jsem se během cesty potkávala. Jako poutník je člověk citlivější, otevřenější a upřímnější a já se během cesty setkala se spoustou zajímavých lidí a jejich příběhů. Třeba s německým chlapcem z výchovného ústavu, který cestu dostal jako možnost k nápravě a návratu do života. Absolvoval ji se svým vychovatelem. V Německu je šance tuto cestu do výchovného, tedy spíše převýchovného procesu zařadit. Viděla jsem nejdřív nevyzrálého, nejistého, nesamostatného chlapce na začátku cesty a pak téhož chlapce po čtyřech měsících. Vyrostl, vyzrál, sám navazoval hovor s lidmi, cesta mu dala sílu, chuť k životu, vitalitu, přirozené sebevědomí. Byl to zážitek vidět tu proměnu…

Plánujete ještě někdy zorganizovat nějakou podobnou cestu? Pokud byste o tom přemýšlela, kam by vedla?

Ano. Svatojakubská cesta je jako pavučina rozprostřená přes celou Evropu a já bych z ní ráda absolvovala asi týdenní putování z Mnichova na Bodamské jezero a takzvanou portugalskou cestu. Ale můj hlavní „šlapací“ cíl je v Itálii, jmenuje se Via Francigena a je to poutní cesta přes Apeninský poloostrov do Říma.