Povede podchod do Malína? Ano, ale až za pár let

Kutná Hora /INFOGRAFIKA, FOTOGALERIE/ – Dlouho zamýšlený projekt prodloužení nádražního podchodu do Malína je opět ve hře. Přípravy na jeho realizaci se prý dokonce již rozjíždějí. Potvrdil to místostarosta Kutné Hory Josef Viktora. „Prvním krokem bude odkoupení pozemků, které v současné době patří Českým drahám. Pokud půjde vše podle plánů, budou pozemky v majetku města ještě do konce tohoto roku,“ předeslal Viktora.

Sám však přiznal, že i když už je určený i projektant, který se bude prodloužením podchodu zabývat, bude vše ještě běh na dlouhou trať. „Termín dokončení prodloužení podchodu ale není v současné chvíli možné blíže upřesnit. Nelze říci, zda to bude za tři roky, nebo za pět. Důležité ale je, že k tomu dojde,“ upřesnil místostarosta.

Vzhledem k tomu, že je projekt ještě v začátcích, moc konkrétních detailů k podchodu zatím není. Jisté však je, že tato část podchodu by měla mít samostatný vchod. Součástí akce by mělo být také vybudování parkoviště v blízkosti malínského nadjezdu.

Byť se jedná o výhled do budoucnosti, obyvatelé Kutné Hory mají ze záměru radost. Mezi nimi je i Martina Nováčková. „V Malíně sice nebydlím, poměrně často tam ale navštěvuji část mé rodiny. Protože já sama bydlím v Sedlci, ráda se do Malína vydávám procházkou,“ řekla oslovená Kutnohořanka.

Martina Nováčková prodloužení podchodu uvítá. „Ještě když jsem chodila pešky přes malínský most, vždy jsem viděla lidi, kteří riskovali a chodili přes koleje, aby si ušetřili pár minut času,“ dodala. Podle jejího názoru bude po případném prodloužení podchodu takto riskovat už jen minimum lidí. Také Vít Potůček prodloužení podchodu schvaluje. I on vidí problém v tom, že lidé chodí přes koleje. „Neuvědomují si, jak tím hazardují,“ podotkl Potůček.

Přecházení kolejí není jen nebezpečné, ale i nelegální. Policisté za to mohou v blokovém řízení uložit pokutu do výše až tisíc korun. Ve správním řízení hrozí přestupci postih až do výše 10 tisíc korun.

Obyvatel Malína Václav Hladík doufá, že radnice dodrží, co slibuje. Přál by si, aby bylo prodloužení hotové do tří let. „Pokud podchod prodlouží a ještě přibude parkoviště, bude hodně lidí spokojených,“ řekl Hladík. Podle něj je ale škoda, že se to řeší až nyní. „Mluví se o tom dlouho. Těžko říct, zda na tom radnice intenzivně pracovala či nikoliv,“ dodal.

Narážel tím na současný stav, který je způsobený přestavbou nadjezdu. Mnoho lidí se domnívá, že kdyby se k prodloužení nádražního podchodu přistoupilo ještě před uzavřením mostu, mohla si radnice ušetřit zřizování některých náhradních autobusových spojů do Malína a možná i stavbu lávky. Ta byla otevřena v polovině září a zjednodušila lidem cestu do Malína i z něj. Radnice tak nyní plánuje některé náhradní spoje zrušit. „Spoje, které nejsou vytížené a využívá je 3 nebo méně lidí, se zruší od začátku října,“ uvedl Viktora.