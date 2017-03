Přes most v Malíně neprojedete, začíná demolice

Kutná Hora - Malínský most bude uzavřen dnes v 11.30 hodin. Most měl být původně uzavřen již 1. února. Termín nebyl dodržen kvůli nepřízni počasí. Uzavírka mostu, naplánovaná o měsíc později, byla taktéž odložena.

Přes most v Malíně neprojedete, začíná demoliceFoto: Deník/ Diana Kovandová

Miroslav Paleček z Ředitelství silnic a dálnic uvedl tehdy jako hlavní důvod posunutí termínu fakt, že určená firma zvládne demolici mostní konstrukce rychleji než se původně předpokládalo. Dokončení stavby nového mostu je naplánováno na 31. prosince příštího roku. Je ale možné, že se podaří most dokončit v předstihu. „Nebude to však hotové dříve za cenu nižší kvality," slíbil Jan Rýdl z Ředitelství silnic a dálnic.

Zcela nový most vyjde na přibližně 70 milionů bez DPH. Pyšnit se bude stoletou životností. V současné době se začíná s demolicí mostu.

Od dnešního dne vstupuje v platnost nový jízdní řád, který ulehčí dopravu obyvatelům Malína. Ti jsou totiž nyní odkázáni pouze na dvě objízdné trasy. Jedna z nich vede ve směru od Kolína na Kaňk a druhá ze směru od Čáslavi a od Nových Dvorů přes Církvici.

Těžká hlava z uzavření malínského mostu

Církvický starosta Jiří Volenec má z uzavření malínského mostu těžkou hlavu. „Už před uzavřením mostu nám tu projíždělo velké množství kamionů, teď se situace zřejmě ještě zhorší" postěžoval si. Přibude ale i velké množství osobních automobilů. Podle Volence může nastat vážný problém například ve chvílích když pojede přes obec vlak a doprava zůstane stát.

Na místech kde bude kvůli uzavření mostu hustší doprava bude provádět Policie České republiky kontroly. „Samozřejmě když vzniknou problémy, tak to budeme řešit aktuálně," ujistil Libor Koleček z kutnohorského dopravního inspektorátu. Bolavé místo je například lokalita Skalka pod Kaňkem, kde bylo již před uzavírkou přes den prakticky nemožné odbočit doleva.

Jiní mají ze stavění nového mostu radost

Někteří lidé se uzavření malínského nadjezdu obávali, jiní jsou rádi, že se konečně začne stavět nový most. „Já jsem rád, most už byl ve špatném stavu," uvedl Jakub Kasal z Kutné Hory. Podle něj se může většina řidičů vyhnout jízdě přes Skalku. „Lidé odbočí v Církvici nebo pojedou přes Kaňk," dodal.

Ani chodci se od dnešního dne nemohou přes most dostat legálně pěšky. Pokud by se o to přeci jen pokusili, dopustí se přestupku. S velkou pravděpodobností bude Policie České republiky provádět na místě namátkové kontroly a rozdávat pokuty.

