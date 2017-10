Přes náměstí bude zřejmě jezdit jen jedna linka městské dopravy

Kutná Hora – Městská autobusová doprava v Kutné Hoře se dočká již v letošním roce větších změn. Autobusy budou totiž nově zajíždět přímo do centra. Původně měly být hned po dokončení oprav v ulici Česká nasazeny dvě nové linky s čísly 8 a 9. Protože je ale zkušební provoz velmi nákladný, dopravní komise vyhodnotila, že by bylo lepší do zkušebního provozu, který by trval jeden rok, uvést pouze jednu linku. „Budeme o tom ještě jednat,“ uvedl kutnohorský místostarosta Josef Viktora.

Po roce zkušebního provozu by pak mělo dojít k vyhodnocení, kdy se zjistí, jak velký zájem je vlastně o autobusovou dopravu přes kutnohorské náměstí. „Pokud by byl spuštěn zkušební provoz jedné linky, cena ročního provozu se vyšplhá na přibližně 700 tisíc korun. Pokud by jezdily v tomto provozu linky dvě, tak už se bavíme o přibližně dvou milionech korun,“ řekl kutnohorský místostarosta Josef Viktora. Se zařazením nových linek bude totiž spojeno velké množství nákladů, například dva až tři noví řidiči.

Podle rozhodnutí dopravní komise by měl od konce tohoto roku fungovat pouze spoj číslo devět, který bude z hlavního vlakového nádraží zajíždět na sídliště Šipší, pak na autobusové nádraží a přes náměstí až k nemocnici, jak jsou lidé již nyní zvyklí. Tato linka by měla z hlavního nádraží vyjíždět 25 minut po celé.

Linka číslo osm by měla být takzvanou rychlolinkou, a to proto, aby se lidé z hlavního nádraží dostali co nejrychleji do centra Kutné Hory a neměla by zajíždět na sídliště Šipší.

Do listopadu by mělo být jasno. Začátek provozu autobusů přes náměstí je totiž závislý na opravách v ulici Česká. „Veškeré opravy by měly být hotovy do 20. listopadu,“ dodal Viktora.

Zajíždění autobusů do centra Kutné Hory rozděluje obyvatele Kutné Hory na dva tábory. Někdo ho uvítá, jiný si myslí, že autobusy nemají v centru Kutné Hory co dělat.

Například Nikola Andrejdová z Kutné Hory zajíždění autobusů do centra Kutné Hory vítá. „Určitě je to dobře. Myslím si, že je to nedomyšlené. Městská autobusová doprava by měla lidem zajistit dopravu do skoro všech částí města a centrum mi přijde zrovna dost důležité,“ řekla. Myslí si, že uvedení jedné linky do provozu stačí. „Linku, která bude jezdit přes náměstí, já osobně určitě využiji. Až praxe ale ukáže, jestli o to bude vůbec zájem. Někdy lidé něco kritizují a nakonec se ukáže, když jim radnice vyhoví, že si stejně problém najdou a nelíbí se jim to,“ řekla.

Podobného názoru je i Kutnohořanka Iva Holinová. „Určitě zajíždění autobusů do centra Kutné Hory vítám. Mám už starší rodiče, kteří bydlí u centra, a než se dostanou domů z autobusové zastávky, která je nejblíže, trvá jim to v současné době téměř hodinu,“ řekla Iva Holinová. Myslí si, že trasa přes město bude využívána. „Znám lidi, kteří by tento spoj určitě využili. Když potřebují na úřad, buď jdou pěšky, nebo si složitě zařizují odvoz,“ dodala.

Zato Martin Snížek z Kutné Hory s tím nesouhlasí. „Jedná se o historickou část města a měl bych obavy, že dojde v částích města, kde autobusy nejezdily, k nějakým propadům. Jen si stačí vzpomenout na léto roku 2012, kdy se objevila obrovská propadlina na rozhraní Šultysovy a Husovy ulice. Jen kousek odtud by autobusy měly projíždět,“ řekl Martin Snížek. Centrum Kutné Hory podle něj není „zvyklé“ na projíždějící autobusy. „Ani bych se tomu nedivil, že dojde k dalším propadu v blízkosti náměstí. Kvůli důlní činnosti je Kutná Hora nevyzpytatelná,“ dodal.