Prezident Miloš Zeman zítra navštíví Čáslav

Čáslav - Prezident České republiky Miloš Zeman navštíví zítra po poledni Čáslav a město se již na jeho příjezd pečlivě připravuje.

Prezident Miloš ZemanFoto: Deník/Martin Divíšek

Při své návštěvě Čáslavi Miloš Zeman zamíří nejprve do Hotelu Grand, kde se setká s vedením města. Poté se přímo na náměstí Jana Žižky z Trocnova setká s občany. Setkání začne od 14.15 hodin a podle pečlivě stanoveného harmonogramu prezidentské cesty bude trvat 45 minut.

Příjezd prezidenta se dotkne všedního života v Čáslavi. Zkrácený bude kvůli ní tradiční trh na náměstí, který začne v 7 hodin a potrvá do dopoledne. Občané se navíc budou muset připravit na dopravní omezení v centru. Ty se projeví již v 11 hodin. “Při průjezdu centrem města bude třeba, aby řidiči dbali aktuálních pokynů policistů. Provoz bude veden převážně v horní části náměstí,” řekla Zdeňka Nezbedová z Odboru školství, kultury a památkové péče Městského úřadu v Čáslavi.

Kromě kontroly dopravy, přijímá policie v souvislosti s návštěvou prezidenta i další bezpečnostní opatření. „Svým rozsahem odpovídají důležitosti zajištění ochrany osoby hlavy státu. Další informace, které se jich týkají, ale z taktických důvodů zveřejňovat nebudeme,“ uvedla mluvčí kutnohorské policie Vendulka Marečková. Na prezidentskou návštěvu se připravují i technické služby, které se postarají, aby v ulicích bylo čisto.

Dopis pro prezidenta

Sami občané se na prezidenta těší. „Ráda bych panu prezidentovi předala dopis, který pro něj budu mít na náměstí připravený,“ řekla Čáslavanka Marie Cimbálková. Předat prezidentovi dopis se pokusí, ale nevěří, že se jí to podaří. „Byla by to velká náhoda, i tak budu doufat. Miloše Zemana obdivuji řadu let,“ dodala. Na návštěvu prezidenta je zvědavý i Pavel Horváth. Podle něj je velká čest, že přijede do Čáslavi již třetí prezident České republiky. „Mám ho rád od roku 1993, kdy byl předsedou České strany sociálně demokratické,“ řekl.