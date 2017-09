Přijďte s podněty a podělit se o své starosti, zve hejtmanka do Kutné Hory

Kutná Hora – Vítáni jsou nejen místní, ale i starostové z širokého okolí – a vlastně i kterýkoli z obyvatel celého kraje. To vzkazuje tým hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) v souvislosti s možným setkáním, které se chystá na nadcházející středu. Úřední dny hejtmanky v různých středočeských regionech se 20. září přesouvají do Kutné Hory, kde se lze s první ženou kraje setkat mezi 10. a 16. hodinou.

Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová debatovala s občany v kavárně v atriu Regionálního muzea v Mělníku.Foto: Deník / Macek Jiří

Její dočasná kancelář, kam se svými starostmi (ale i podělit se o zkušenosti či radosti) může přijít kdokoli, bude otevřena v Galerii Středočeského kraje. V bývalé jezuitské koleji v Barborské ulici. „Na Kutnou Horu a její obyvatele se těším,“ poznamenala Pokorná Jermanová. Připomněla, že podobné setkání se během léta uskutečnila už na několika místech regionu – a hejtmance přinesla řadu podnětů pro její práci. „Navíc jsem se lidem snažila maximálně pomoci s řešením jejich problémů a starostí,“ poznamenala s tím, že všude se potvrdilo, jak jsou podobné akce smysluplné a potřebné.

Výjezdy za úředními dny mimo krajský úřad na pražském Smíchově tak hejtmanka plánuje postupně do všech okresů. „Chci si udělat obrázek o tom, co trápí občany z různých koutů našeho regionu,“ vysvětlila – a zdůraznila, že jejím cílem je, aby nezůstalo jen u tohoto „obrázku“. Případně u vyslovení základní rady či vyřčení pár povzbudivých slov, což může udělat bezprostředně při setkání. Podle vlastních slov usiluje o to, aby témata, s nimiž se seznámí během těchto výjezdů, nezapadla – a někdo se jimi nadále zabýval. „Mým cílem je předat podněty občanů krajským odborníkům, aby je řešili. Jedině tak má celá akce mé mobilní kanceláře smysl,“ slíbila Pokorná Jermanová, že návštěvníkům rozhodně nenabízí jen příležitost k tomu, aby si s ní popovídali.