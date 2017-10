Příkladná práce s mládeží, chválí ocenění pro knihovny ve Zruči a v Sedlčanech

Zruč nad Sázavou – Ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku a v Sedlčanech na Příbramsku mají městské knihovny, které fungují skutečně příkladně. To, co ukazují zkušenosti čtenářů, nově potvrzují i ocenění v podobě diplomů udělených v rámci letošní soutěže Knihovna roku. „Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství,“ přidává se ke chvále náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče Daniel Marek (Nezávislí Středočeši).

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Lenka Klimentová

Pro obě oceněné knihovny je příznačné, že kladou velký důraz na práci s mladými čtenáři – což má v dnešní elektronické době větší význam, než by byl leckdo ochoten připustit. Sedlčanské knihovně, která mimochodem právě slaví 135. výročí založení, se vedle dalších akcí pro malé i velké návštěvníky osvědčuje projekt Čtenářské kluby ve školních družinách. Jeho cílem je nejen vést děti ke knížkám s podporou takzvaného člení s porozuměním, ale umožňuje rozvíjet i další dovednosti: od týmové práce přes rozvoj tvořivého myšlení až po vlastní tvorbu.

Také knihovna ve Zruči nad Sázavou, jejíž prostory ve zrekonstruovaném spolkovém domě mimo jiné poskytují zázemí pro fungování obnoveného literárního klubu Kamarád, má co nabídnout čtenářům z řad dětí a mládeže. Cestu si tam často nacházejí studenti středních škol, ale i žáci základních škol a děti z dětského domova.

Získané ocenění ovšem není založeno na chvále z doslechu. Poté, co byla zručská knihovna na základě statistických údajů o čtenářích, půjčovaných titulech i pořádaných akcích nominována do celostátního kola soutěže Knihovna roku, měla poslední srpnovou středu návštěvu. Zavítala tam hodnotící komise z ministerstva kultury, které se zajímala o oddělení pro děti i pro dospělé, avšak řeč přišla i na další aktivity. K pravidelným akcím patří třeba cestopisné přednášky, návštěvy dětí z mateřských škol i školy praktické či informatická výchova pro školáky z prvního stupně. Ti starší zase ocení obstarávání studijních materiálů z jiných knihoven nebo přípravu studentů v oblasti literatury k maturitě z českého jazyka. Tým knihovny dále připomněl možnosti nahlížet do kronik města – a pochlubil se i úspěchem autorského čtení manželů Pospíchalových a besedy s Milošem Doležalem. Populární je však také půjčování deskových her…

Závěry? Tahle knihovna rozhodně stojí za návštěvu. Prostorný a esteticky kvalitně řešený interiér je funkční a nabízí výbornou orientaci jak v knihovně, tak v samotném fondu. Pochvalu zaslouží i to, že knihovna systematicky spolupracuje se všemi školami ve městě i s dalšími partnery v podobě spolků a organizací. I v celostátním měřítku byla tato činnost zhodnocena jako obdivuhodná a ojedinělá.