Příměstské tábory letos nabídnou i cestu kolem světa

Kutnohorsko /FOTOGALERIE/ - Ke každému létu patří tábory. Oblíbené jsou jak ty klasické, kde děti tráví vkuse několik dní, tak i ty příměstské, kdy na den odejdou na tábor, kde mají zajištěný zábavný program i zázemí a večer se vrací přespat domů. Tato alternativa se těší stále větší popularitě, a tak i její nabídka je stále pestřejší.

Ceny příměstských táborů na Kutnohorsku se liší. Cena jednodenního se pohybuje od 370 do 500 korun, týdenní pak od 750 korun do dvou tisíc.

Rodinné centrum Špalíček v Kutné Hoře pořádá příměstské tábory již několik let a i letos má připraveno hned několik turnusů. Ten první se uskuteční od 10. do 15. července, další pak ve dnech 24. až 28. července. V srpnu pak nabídne dva turnusy pobočka centra v Kolíně. Táborníci se letos mohou těšit na téma Cesta kolem světa. „Tématicky navštívíme různé země v různých státech,“ uvedla vedoucí centra Kateřina Špalková. Tábor je určen pro děti od 5 do 12 let. Rodiče zde mohou své děti nechat od 8 do 16 hodin. Každý malý cestovatel dostane pas a denně navštíví jeden světadíl, za to pak dostane do svého pasu razítko.

POPRVÉ NA PLOVÁRNĚ

TJ Sparta Kutná Hora letos poprvé pořádá pro děti od 6 do 14 let letní sportovní příměstské tábory na kutnohorské plovárně. Ty se budou konat od 10. do 14. července a poté od 21. do 25. srpna. „Program povedou zkušení učitelé a na účastníky čeká léto plné sportu a zábavy,“ řekl Zdeněk Hadrovský z TJ Sparta Kutná Hora. O nabídce Sparty přemýšlí i Zdeňka Havlíčková, matka sedmiletého Jakuba. „Syn má rád vodu, proto tento příměstský tábor rádi vyzkoušíme, alespoň na pár dnů,“ uvedla.

DĚTI A KONĚ

Na příměstské tábory mohou děti vyrazit i ke koním. Tábory pořádá Jízdárna Karlov, a to jak v červenci, tak v srpnu. Se svými tábory pak opět přijde i sdružení Dítě a kůň v Miskovicích. „V letošním roce nabízíme pro děti od 5 let hned sedm turnusů příměstských táborů,“ uvedla Ivana Hudcová, ředitelka Dítě a kůň. Náplní táborů je především kvalitní jezdecká výuka, péče o koně a další zvířata, která na statku žijí. Na děti ale čekají i táboráky, výtvarné aktivity a mnoho dalšího.

TÁBOR VE ŠKOLCE

Kutnohorská Školka v zahradě pořádá pro děti ve věku od 4 do 8 let také o letních prázdninách od pondělí do pátku příměstské tábory. Ty se budou konat vždy od 8 do 16.30 hodin a povedou ho vždy dva lektoři a jeden asistent. Zázemím bude pro děti jurta se zahradou a většinu času budou trávit na přilehlé louce a v lese.

Kaňkovské Sedlo pak nabídne od 24. července až do 18. srpna tábor s tématem kutnohorští havíři. „Pokud půjde vše podle plánů, tak děti navštíví i v Kutné Hoře středověký důl,“ uvedla Petra Vášová.

Děti od 3 do 8 let mohou rodiče přihlásit i na příměstský tábor v údolí Vrchlice. „Místo je stále stejné, budeme v malebném údolí říčky Vrchlice,“ uvedla Dana Vepřková. Letošním tématem budou kutnohorské pověsti. Radovat se mohou i děti ze Zruče nad Sázavou. Zde příměstský tábor uspořádají ve Spolkovém domě, a to hned ve dvou turnusech.