Problém na stavbě: zbrojnici ve Zruči opraví až příští rok

Zruč nad Sázavou - Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Zruči nad Sázavou ještě ani začala a už se začíná komplikovat. Původně se měla u budovy postavit menší opěrná zeď, nyní je ale jasné, že by nestačila. „Po doporučení technického dozoru se provedl do země vrt. Při něm bylo zjištěno, že bude lepší svah nad hasičskou zbrojnicí více zabezpečit,“ předeslal starosta Zruče nad Sázavou Martin Hujer.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Fuchs Miroslav

S těmito pracemi se ale nepočítalo, a tak není jisté, zda je získaná dotace z Integrovaného operačního programu pokryje. Pokud by se tak nestalo, zaplatí město navíc možná až 800 tisíc korun. Z toho důvodu je tak nyní příprava rekonstrukce hasičské zbrojnice pozastavena.

JASNO JEŠTĚ V ZÁŘÍ

Poskytovatel dotace by ale měl městskému úřadu ještě tento měsíc dát vědět své stanovisko a hned poté by se mělo pokračovat. Ještě v letošním roce na podzim by tak mělo dojít k zabezpečení svahu. V příštím roce se dostane i na samotnou zbrojnici a podle starosty města by se i přes zdržení mělo vše včas stihnout ještě během roku 2018.

Dobrovolní hasiči se na komplikace spojené se zpevněním svahu dívají pozitivně. „Bereme to tak, jak to je. Jsme ale rádi, že budeme mít novou zbrojnici. I kdyby to bylo o něco déle, než původně, tak nám to určitě nevadí,“ řekl jeden ze členů.

Sbor dobrovolných hasičů si díky rekonstrukci opravdu polepší. V rámci oprav vznikne zcela nová přistavěná část zbrojnice. Do budoucna se mohou hasiči těšit na důstojnější sociální zázemí, které jim v současné chvíli chybí a v minulosti je to v jejich činnosti i omezovalo. Podle jedné z členek sboru není ve zbrojnici nyní zavedena ani voda a chybí i toalety.

Chystané rekonstrukci hasičské zbrojnice může dotace pomoci částkou ve výši až 6,2 milionů korun. Na kolik se ale celkem její opravy nakonec vyšplhají, není v tuto chvíli zatím zcela jasné. „Záleží na tom, kolik budou tvořit celkové způsobilé náklady,“ upřesnila Ludmila Vlková z Městského úřadu Zruč nad Sázavou.

Nová cisterna Sbor dobrovolných hasičů ve Zruči nad Sázavou, jehož historie se datuje až do roku 1886, má nyní asi čtyřicet aktivních členů. Ti se v současné době netěší jen z chystané rekonstrukce zbrojnice a rozšíření jejich zázemí. Radost mají i z modernizace jejich technického vybavení. Letos v létě dostali cisternou. Jedná se o moderní automobilovou stříkačku Tatra. Ta má nádrž na vodu hned pro devět metrů krychlových. Cena cisterny se vyšplhala na 7,6 milionu korun, 90 procent z celkové ceny ale pokryla dotace. V modernizaci vybavení a v chystané opravě zbrojnice vidí členové zručského sboru dobrovolných hasičů i velkou motivaci pro svou práci. „Myslím si, že někteří budou chodit do nové hasičárny s větší radostí. Máme moderní automobilovou stříkačku, když k tomu přibudou ještě moderní sprchy a záchody, budeme štěstím bez sebe,“ uvedl jeden z dobráků.