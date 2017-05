Profesionální hasiči změřili své síly v krajské soutěži Nejtvrdší hasič přežije

Kutnohorsko - Hned 45 profesionálních hasičů ze Středočeského kraje a dalších 23 profesionálních hasičů z jiných krajů se včera sjelo pod rozhlednou Bohdanka, aby změřili své síly v soutěži TFA (Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije). Jednalo se již o šestý ročník krajské soutěže o putovní pohár ředitele Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

„Soutěž byla postavena disciplínami tak, aby co nejvíce simulovala skutečné situace, do kterých se mohou hasiči při svém povolání dostat,“ uvedl velitel soutěže Lukáš Fousek.

Napětí panovalo v Bohdanči již před startem. Hasiči brali krajskou soutěž opravdu vážně a soustředili se na moment, kdy se dostanou na řadu. Jako první roztahovali hasiči nezavodněného vedení, které se skládalo ze tří hadic typu B. Následovalo smotání hadice typu B do kotouče a uložení do boxu. Poté pokračovali k hammer boxu, kde zvládli 60 úderů obouručním kladivem. Do horní desky boxu šlo 30 úderů, dalších 30 pak do desky spodní. Následoval transport figurínu úchopem obouruč zezadu.

Následně soutěžící uchopili dva dvacetikilové barely, které odnesli na 30 metrů vzdálenou metu. Poté je již čekal výstup na rozhlednu Bohdanka. Nejdříve vyběhli do prvního patra, odkud pomocí lana vytáhli závaží složené ze dvou hadic. Nakonec vyběhli do vrchního patra budovy, kde zmáčkli spínač časomíry.

Hasiči závodili v kompletním třívrstvém ochranném oděvu a na zádech měli kompletní a plně funkční izolační vzduchový dýchací přístroj. Podle profesionálního hasiče Michala Moura z Hasičského záchranného sboru Rakovník, jsou výjezdy srovnatelné s touto soutěží. „Jsou ale delšího rázu,“ dodal.

Středočeští hasiči pořádají na Kutnohorsku více soutěží. Populární je i Krchlebská věž. Ta se uskuteční v sobotu 3. června od 9 hodin.