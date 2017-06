Projekt zlepšování škol v Kutné Hoře jde do finále

Kutná Hora - Druhý ročník zlepšování škol v Kutné Hoře jde do finále. Ke společnosti Foxconn Technology se letos přidali i další lokální finanční partneři a projekt se tak rozšířil ze základních škol také na střední školy.

Děti a studenti zapojených škol se v průběhu třech měsíců zamýšleli nad tím, co je to veřejný prostor a jak by chtěli zlepšit svou školu nebo její bezprostřední okolí. Na nejlepší dětský a studentský nápad bude rozděleno 2 x 50 000 korun. Organizátorem projektu je platforma Lepší místo. Nejlepší nápady bude moci podpořit i veřejnost a to od 8. do 15. června na hlasovacím portálu Lepšího místa. Na konci června se pak uskuteční finální prezentace devíti nejlepších nápadů ze základních škol a devíti nejlepších projektů ze středních škol před nezávislou porotou. Dva vítězné nápady pak obdrží po padesáti tisících korunách na realizaci.

Do soutěže se zapojily ZŠ Jana Palacha, ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Žižkov. Za kutnohorské střední školy se připojily Střední průmyslová škola, Gymnázium Jiřího Ortena a SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. Děti a studenti prošli několika fázemi projektu, v průběhu kterých se učili vnímat své okolí a přemýšlet o tom, jak by mohli prostor, ve kterém se pohybují, zlepšit. Své nápady pak poslali přes aplikaci Lepší místo a společně s vedením jednotlivých škol byly vybrány za každou školu tři nejlepší nápady.

Ty děti a studenti rozpracují do prezentací, ve kterých je například i část věnovaná rámcovému rozpočtu. „Daří se nám tak provést děti a studenty celým projektovým procesem. Chceme, aby pochopili, že od myšlenky k realizaci je třeba ujít ještě kus cesty. Že je potřeba připravit dobrou prezentaci, zaujmout veřejnost i porotu, uvědomit si, že všechno něco stojí a současně má svou hodnotu. Teorie a praxe jdou ruku v ruce,“ doplnila Kamila Drtilová.

Minulý rok se vítězným nápadem stal skleník na terase budovy ZŠ T.G. Masaryka. „V loňském roce jsme se ptali dětí na základních školách, co si přejí ve své škole zlepšit a vítězné přání jsme jim splnili. Na terase ZŠ T. G. Masaryka vyrostl skleník na pěstování bylinek,“ uvedla Simona Třískalová z Foxconnu. „Po loňském úspěšném ročníku se nám podařilo oslovit i další partnery. Jsou jimi EC Kutná Hora, Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora a Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, firma Herold a investiční skupina Redwood Capital,“ doplnil Petr Steklý z Lepšího místa.

Projekty žáků a studentů

ZŠ J. Palacha

Chill-out dvorek

Přáli bychom si zrenovovat náš školní dvorek a udělat z něj díky tomu místo, kam by mohli všichni o přestávce chodit. Dvorek je už docela „použitý", a proto bychom chtěli upravit pár věcí - zrenovovat basketbalový koš, pokácet přebytečné stromky a keře a vysadit zde nové, opravit dlažbu, vymalovat dle vlastního uvážení a třeba přidat sportovní vybavení jako branky, míče, různé hrací prvky (panák na zem, kuželky apod.). Byli bychom rádi i za částečné zastřešení dvorku, ať jej můžeme využívat i při nepříznivém počasí.

Oáza klidu

Chtěli bychom mít pohodlnou místnost k odpočinku, kam bychom mohli chodit např. před odpoledním vyučováním nebo o delších přestávkách. Její součástí by byla knihovna, kde bychom mohli vytvářet referáty či studovat. Výmalbu bychom obstarali sami a ušetřené peníze bychom využili na další vybavení „oázy"- sedací vaky, dekorační tapety, nábytek do „hnízd", CD přehrávač, knížky apod.

Tiskop

Rádi bychom ve škole měli volně přístupnou kopírku a tiskárnu, která by mohla posloužit např. k vytištění referátu, zkopírování pracovního listu nebo poznámek, ne každý žák má totiž doma tiskárnu. Nechceme tisknout zadarmo, napadlo nás použít školní čipy, ze kterých bychom kopie platili. Kromě tiskárny s kopírkou bychom uvítali další vybavení Tiskopu - počítač a ovládací prvky, stolek, židli, skartovačku apod.

ZŠ T. G. Masaryka

Chceme střechu nad hlavou!

Když venku prší nebo sněží a my čekáme na vyučování, kroužky nebo přes polední přestávku, nemáme se kam schovat. Stejně tak i rodiče, když čekají na školním dvoře na své děti. Chtěli bychom postavit jednoduchý přístřešek, kam bychom se mohli před nepřízní počasí schovat.

„Hnízdo pro ptáčky"

O přestávkách trávíme hodně času na chodbách, poletujeme sem tam, opíráme se o zeď nebo sedíme jen tak na zemi, protože sedačky, které tu máme, jsou hned obsazené. Líbilo by se nám mít na chodbách sedací pytle, pohovky a měkké koberce na válení. Tam bychom se rádi uhnízdili se svačinou nebo mobilem!

Chceme být cool, proto nechceme starý stůl!

Jsme sportovní škola, nechceme se jen schovávat nebo sedět, ale chceme se hýbat a bavit se i o přestávkách. Přáli bychom si mít na chodbách pro každého nějakou zábavu: pro sportovce třeba stolní fotbal nebo hokej a pingpongový stůl, pro přírodovědce akvárium a pro čtenáře koutek s časopisy.

ZŠ Žižkov

Učebnička pod borovicí

U školní družiny máme ošklivý kout. Rádi bychom tento prostor propojili s již vybudovaným krásným novým hřištěm. Pod vzrostlou borovicí by mohla vzniknout „učebna v přírodě" se sezením a tabulemi. Dopoledne bychom ji využívali my, žáci školy, odpoledne děti z družiny.

Relaxujeme na školním dvoře

Chceme proměnit náš fádní šedivý školní dvůr v příjemné barevné místo pro odpočinek a relaxaci. Umístíme zde stolky, židle a hrací prvky. Sloužit bude nám všem – pro výuku, přestávky a odpolední program školní družiny.

Sportujeme netradičně

Cvičit ve škole se nám starším někdy moc nechce, ale vyzkoušet nové pohybové aktivity by nás lákalo. Dovybavíme si školní nářaďovnu pomůckami na netradiční sporty a disciplíny.

SOŠ a SOU Kutná Hora

Herbarium

Při vaření s potěšením používáme čerstvé a lokální suroviny. Proto bychom chtěli u naší tréninkové školní restaurace U Rytířů v Kutné Hoře vybudovat bylinkovou a květinovou zahrádku - Herbarium. Představujeme si inteligentní systém betonových nádob osázených aromatickými bylinami a jedlými květinami, které bychom díky tomu měli po většinu roku k dispozici. V realizaci nám pomohou naši spolužáci z oboru zedník.

Live Cooking Station

Přáli bychom si mít k dispozici mobilní mini kuchyni, která by sloužila nejen naší profesní přípravě při výuce, ale i pro prezentaci školy a gastronomie při různých akcích, kde je zařazená kuchařská show s přípravou jídel před zraky hostů. V mini kuchyni na kolečkách bychom měli základní kuchyňské pomocníky a nádobí hezky při ruce a mohli si je vozit všude s sebou. Mobilní kuchyni vyrobíme ve spolupráci s našimi spolužáky z oboru truhlář, elektrikář a strojní mechanik.

Mobilní barová stage

Rádi bychom ve škole měli mobilní mini bar pro trénink a rozvoj různých technik přípravy míšených drinků. Bude sloužit nejen k nácviku, ale i k prezentaci našich dovedností na veřejných akcích, kterých se účastníme. Momentálně máme za sebou barmanský kurz a chceme pokračovat dále. Mobilní bar nám chybí, a tak nám pomůže v našem odborném rozvoji. Vyrobí jej naši truhláři a strojní mechanici.

SPŠ Kutná Hora

Úschovna kol

Někteří z nás by rádi jezdili do školy na kole. V tuto chvíli však bohužel nemáme ve škole žádné místo, kam bychom mohli svá kola bezpečně zaparkovat. Proto bychom chtěli na jednom z vytipovaných míst vybudovat úschovnu kol.

Nové vybavení do posilovny

Naše posilovna už má pár let za sebou, a proto jsme se chopili příležitosti, kterou jsme dostali od Lepšího místa. Chtěli bychom opravit poškozené stroje, pořídit nové pomůcky a doplňky, aby si každý našel svojí zlatou střední cestu a nebyl omezován nedostatkem náčiní. Tato změna by konečně mohla vést k tomu, že do posilovny budou žáci chodit posilovat a ne ulévat se z tělocviku.

Pingpongové stoly uvnitř i venku

Chtěli bychom mít více stolů na pingpong, abychom my i naši spolužáci mohli během volných hodin i v rámci hodin tělocviku ve větší míře trénovat. Stolní tenis je u nás velmi oblíbený, proto bychom rádi umístili pingpongové stoly do vnitřního i do venkovního prostoru.

Gymnázium Jiřího Ortena

Rekonstrukce sportovního hřiště na zahradě školy

Fyzická aktivita dětí a mládeže v posledních letech výrazně klesá. Každá škola vyučuje tělocvik, ale prostor pro pohyb mimo výuku často chybí. Rádi bychom zrekonstruovali školní sportoviště, abychom jej mohli během volných hodin využívat. Plocha basketbalového hřiště je dost neudržovaná a špinavá, chybí zde ochranné sítě, aby míče při hře nepadaly ze srázu do lesa. Sousedící krátká běžecká dráha není z tartanu, ale z velmi kluzké umělé trávy, která v kombinaci s prorůstajícím mechem není úplně bezpečná ani vzhledná. Pokud by náš projekt zvítězil, na jeho realizaci by se spolupodílel i Nadační fond gymnázia Kutná Hora GJO. Chceme vytvořit příjemné a bezpečné prostředí pro hru i odpočinek našich studentů.

Vybavení fyzikální laboratoře

Každý jistě dobře ví, že nejlepší je učivo žákům či studentům ukazovat v praxi. V některých předmětech to samozřejmě nejde, fyzika však mezi ně nepatří. Rádi bychom měli fyzikální laboratoř vybavenou dalšími pomůckami a přístroji pro praktické ukázky. Myslíme si, že by praktické ukázky pozorovatelných fyzikálních jevů při pokusech žáky nadchly určitě více, než pouhý výklad kantora.

Nabíjecí terminál se zámky

Vypnuté mobily jsou ve školách už dávno přežité klišé. Mnoho studentů dnes potřebuje mít telefon vždy připravený k použití. Málokdo z nás však nosí do školy nabíječku, a pokud ano, není zde dostatek volných zásuvek. Rádi bychom měli ve škole k dispozici jednoduchý nabíjecí terminál s uzamykatelnými poličkami s napájecími kabely k mobilu. Tento terminál by byl umístěn ve studovně, kde by ho mohl využít naprosto kdokoli ze školy.

Hlasovat pro jednotlivé projekty můžete kliknutím SEM.